L'ANC rebutja una investidura "simbòlica" i proposa que Puigdemont delegui funcions en un conseller en cap

Els dubtes al voltant de la investidura de Carles Puigdemont no fan variar l'opinió de l'ANC, que aquest divendres ha rebutjat una investidura "simbòlica", malgrat assumir que el Rei no acceptarà el nomenament. El tresorer de l'entitat, Marcel Padrós ho ha explicat en un fil de Twitter -avalat per l'Assemblea- en què també ha demanat que Puigdemont, que seguiria a Bèlgica, delegui bona part de les funcions en un conseller en cap. "Res d'investidures simbòliques. Les hòsties de l'1-O no ho eren. La presó i l'exili dels meus amics tampoc és simbòlic. A investir i a governar", ha assenyalat.

"L'1-O i el 21-D ens marquen el camí. 1) Celebració del ple i investidura del molt honorable president Puigdemont. 2) Presa de possessió i nomenament del Govern", ha insistit, tot remarcant que "am b un país ocupat, el president de la República delega la part del govern del interior". Segons Padrós i l'ANC, "la restitució de la legitimitat és obligatòria. I a més la llei ho permet, si no a la Soraya no li hagués calgut el recurs al TC. La desobediència en aquest cas no s'aguanta", ha destacat.

L'endemà de l'ajornament de la investidura, l'Assemblea ja va fer públic un comunicat en què demanava un acord per desbloquejar la situació. "Exigim la unitat de la majoria independentista perquè es dugui a terme el ple d’investidura tal com estava previst després dels contactes amb els grups parlamentaris, i un pla d’acció unitari".