L'ANC demana unitat als partits independentistes i que es reprengui la investidura

"Exigim la unitat de la majoria independentista perquè es dugui a terme el ple d’investidura tal com estava previst després dels contactes amb els grups parlamentaris, i un pla d’acció unitari." Aquest és el primer punt d'un comunicat emés aquesta mitjanit per l'Assemblea Nacional Catalana, que ha reunit el seu Secretariat Nacional en una sessió extraordinària.

L'entitat, després de les imatges d'ahir a les portes del Parlament en què els manifestants van trencar el cordó policial dels Mossos, esvaeix en el segon punt del comunicat la possibilitat d'una mobilització permanent i afirma que "només tornarem a mobilitzar-nos davant del Parlament de Catalunya quan tinguem un compromís ferm que la investidura tirarà endavant." Tot i això, el tercer assegura que "tornarem a sortir al carrer si veiem que l’estat o els seus tribunals paralitzen la investidura. Ja no és l’hora de “Cap pas enrere”, cal fer passos endavant."

D'aquesta manera l'ANC respon a l'ajornament del ple d'investidura de Carles Puigdemont decidit pel president de la cambra, Roger Torrent, i que ahir va desfermar la pugna entre JxCat i ERC. Per aquest motiu l'ANC posa l'accent en la necessitat de mantenir la unitat. "Venim d’una etapa unitària de mobilitzacions de defensa i suport a les institucions, fruit de la lluita que estaven duent a terme en pro de la República. Ara també, és imprescindible mantenir aquesta unitat d’acció.", afirma.

La principal entitat del sobiranisme civil defensa la investidura de Carles Puigdemont, però evita tant citar explícitament el seu nom en el comunicat com fer cap retret a ERC. "Per responsabilitat, no podem fer altra cosa que exigir unitat", conclou.