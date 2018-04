El govern espanyol ja estudia denunciar el Parlament per la querella contra Llarena

El govern espanyol està estudiant ja la possibilitat de denunciar per malversació de fons públics a la mesa del Parlament per la querella contra el jutge del Suprem Pablo Llarena, i ho faria per la via penal, no a través del Tribunal Constitucional. Així ho han confirmat aquest dissabte fonts de l'executiu de Mariano Rajoy, assegurant que l'Advocacia de l'Estat ha demanat documentació sobre la decisió de la cambra. No concreten, això sí, quina documentació ni a qui se li ha demanat.

La mesa del Parlament va aprovar aquest divendres la proposta del president de la Cambra, Roger Torrent, de querellar-se contra Llarena per presumpta prevaricació malgrat l'oposició expressada pels lletrats de la cambra. L'acord, aprovat amb els vots de Junts per Catalunya (JxCat) i ERC, es va adoptar després que el jutge es negués un dia abans a excarcerar Jordi Sànchez per poder assistir al debat d'investidura.

El president espanyol, Mariano Rajoy, ja va avisar aquest divendres que si la querella "la paga" el Parlament podria estar incorrent en un delicte de malversació de fons públics. Al seu entendre, "l'únic que ha de fer" la Cambra catalana i porta "incomplint" des de les eleccions del 21 de desembre és triar un candidat que compleixi la llei, "estigui en condicions de governar" i es dediqui a "atendre els interessos generals dels ciutadans ". També el ministre d'Educació i portaveu del Govern, Íñigo Méndez de Vigo, ha advertit que la querella del Parlament de Catalunya pot constituir "malversació de fons, a part d'altres delictes".