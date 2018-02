L'advocat de Junqueras presenta un recurs d'empara al TC com a pas previ per portar el cas a Estrasburg

L'advocat del president d'ERC, Oriol Junqueras, Andreu Van den Eynde, ha presentat un recurs d'empara al Tribunal Constitucional per declarar nul·la la interlocutòria del Suprem que va decretar presó provisional per la vulneració de drets que suposa per al líder dels republicans. L'empara que reclama el lletrat se sustenta en la impossibilitat de revocar als jutges del TC, tot i que interpreta que hi hauria motius. Un altre motiu esgrimit és que el Suprem, que instrueix el cas contra l'independentisme, no té, segons la defensa de Junqueras, les competències per jutjar els delictes que s'imputen al seu client. Aquests suposats delictes (que nega que s'hagin produït), s'haurien comès a Catalunya i, per tant, hauria de ser el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) qui s'ocupés del cas.

També al·lega que, com que ha assumit el cas el TC, la sentència que es derivi del judici serà ferma i no es podrà revisar. Per tant, Junqueras (i els altres investigats) no tindran dret a la doble instància penal, a la que haurien de tenir dret si el cas s'instruís al TSJC. Un altre dels motius que esgrimeix Van den Eynde per reclamar l'empara del TC és la manca de garanties per a una defensa efectiva, ja que l'Audiència nacional el va citar a declarar amb només 24 hores d'antelació, impedint, segons l'advocat, que es pogués definir una estratègia efectiva davant les 117 pàgines de la querella.

En tot cas, el mateix advocat ja apunta que aquest recurs d'empara servirà per esgotar la via jurisdiccional espanyola i obrirà la porta perquè el seu client recorri al Tribunal Europeu de Drets Humans (TEDH). Com va avançar l'ARA, Junqueras ja va demanar al TEDH mesures cautelars perquè actués quan el Suprem va denegar-li el permís per ser a la sessió constitutiva del Parlament i el tribunal europeu els hi va denegar. Fonts de la defensa, però, hi van treure ferro i van remarcar que així el TEDH ja coneixia el cas abans del recurs ordinari.

La defensa de Junqueras torna a criticar la presó preventiva contra el president d'ERC i destaca que, després de més de 100 dies empresonat, s'ha pogut constatar que els que han sortit en llibertat sota fiança no han fet cap actuació que pogués ser considerada "reiteració delictiva", el gran argument pel qual el jutge Pablo Llarena manté empresonats a Junqueras, el conseller Joaquim Forn, i els líders de l'ANC i Òmnium, Jordi Sànchez i Jordi Cuixart. A més, insisteix que s'està vulnerant el seu dret a la participació política (també el drets dels ciutadans que el van votar) i que la presó provisional està castigant la seva ideologia. Per últim, reivindica la presumpció d'innocència (que entén vulnerada per la presó provisional) i insisteix que els delictes de rebel·lió i sedició porten associat un "alçament" que mai s'ha produït. Per tot plegat, Junqueras demana al TC la seva immediata posada en llibertat.