L'advocat de Sànchez no descarta que continuï a presó fins al judici

"No descarto que Jordi Sànchez continuï a la presó fins el judici, veient les preocupants resolucions judicials". Així s'ha expressat aquest dimecres l'advocat de l'encara candidat a la investidura de JxCat, Jordi Pina, a Catalunya Ràdio, on ha confirmat que Sànchez renunciarà a la seva acta de diputat. "És una decisió que ha pres, consensuadament amb mi, arrel dels últims esdeveniments del Tribunal Suprem i Tribunal Constitucional", ha afirmat.

Pina ha explicat que Sànchez ha pres la decisió en veure que, després de presentar-se a les eleccions amb "bona fe", sense renunciar als "principis del sobiranisme" però "sense estridències", els tribunals espanyols no l'han deixat exercir com a diputat ni ser investit president. El lletrat ha dit que aquesta va ser l'argumentació que ell va defensar aquest dimarts a la sala d'apel·lació del Suprem: "Ell diu: plego, torno a la vida quotidiana. Ho he intentat amb tota la bona fe del món i vostès no m'han deixat"

Pina ha recordat que, "d'aquí un mes, un mes i mig o dos mesos, molt probablement el jutge dictarà la interlocutòria de processament", i que en base a la llei d'enjudiciament criminal Sànchez serà molt probablement inhabilitat. "Arriba un punt que dius...és absurd". L'advocat no ha aclarit quan es farà efectiva la renuncia a l'acta de diputat de Sànchez: "Ben bé no ho sabem", ha dit, però ha assegurat que "en les properes hores" el diputat de JxCat comunicarà al president del Parlament, Roger Torrent, que renuncia a ser candidat a la investidura.

Sobre la diferència de criteri de la Fiscalia respecte Jordi Sànchez i Joaquim Forn, per a qui aquest dimarts el ministeri públic va demanar la llibertat sota fiança, l'advocat ha dit: "Tinc la sensació que la fiscalia té la idea que els grans culpables de que realment hi hagi gent independentista a Catalunya és de l'ANC i Òmnium".