Laura Borràs: "Només m'interessa el que es faci a Madrid en clau catalana"

La consellera de Cultura i número dos de JxCat al Congrés, Laura Borràs, ha assegurat que, si va a Madrid, farà "tots els possibles per poder organitzar una unitat d'acció postelectoral que faci prevaldre els interessos que (les forces independentistes) tenim en comú": "Només m'interessa el que es faci a Madrid en clau catalana", ha dit en una entrevista a Catalunya Ràdio.

Sobre les crítiques respecte al procés de confecció de les llistes de JxCat (el diputat Carles Campuzano va dir que tant de bo s'haguessin fet primàries), Borràs ha afirmat que "entén" que "costi" a les persones que "han format part d'aquests escenaris deixar de ser-hi".

"Cal reivindicar l'herència de l'1-O, defensar els drets i les llibertats, denunciar una situació de repressió", ha assegurat la consellera, que ha recalcat que "la condició" que es posarà a Pedro Sánchez per donar suport a un govern amb Podem serà que "a mitjà termini s'acordi un referèndum".

El PDECat no bloquejarà el Congrés, sinó els partits que volen aplicar el 155

Per la seva banda, el president del PDECat, David Bonvehí, ha mostrat satisfacció pel fet que Puigdemont torni a encapçalar una candidatura, tot i que admet que l'escenari es complica, en una entrevista a Ràdio 4. "Sabem que hauria de tenir tots els drets polítics intactes, però també que l’estat espanyol farà tot el possible perquè no els exerceixi". Igual que la candidatura de Puigdemont a les europees, considera que la llista encapçalada per Jordi Sànchez i amb Laura Borràs com a número 2 a les generals és una " reivindicació clara del procés independentista i del mandat de l'1-O" i que demostra que "la societat catalana és viva".

Sota el paraigua de JxCat, el PDECat no va al Congrés a bloquejar-lo –ha assegurat–, però sí a "bloquejar els partits que volen aplicar el 155". A més, vol " fer política, defensar els catalans i dir que s’ha d’abordar el problema polític català". "No farem un anar tirant i aquí no passa res", ha dit Bonvehí, que considera que si el PSOE guanya les eleccions se sentirà "molt més legitimat i més fort que fins ara i haurà d'abordar el problema polític català". "Nosaltres lluitarem perquè ho faci", ha afegit.