Laura Borràs: "No vaig fraccionar contractes"

La cap de files de Junts per Catalunya al Congrés dels Diputats, Laura Borràs, nega haver fraccionat contractes mentre era presidenta de l'Institut de les Lletres Catalanes. En una entrevista amb Esther Vera, directora de l'ARA, Borràs ha assegurat que "de cap manera" va intentar beneficiar un col·laborador seu, Isaías Herrero, adjudicant-li diversos contractes menors, per esquivar els mecanismes de control econòmic de l'ens. "No decidim quan se celebren els anys literaris", ha raonat Borràs, que sosté que encarregar un web per la celebració de l'Any Bertrana i un altre per al Festival Internacional de Poesia de manera separada no és fraccionament, "perquè són objectes diferents", ha exposat.

Borràs, que estava citada a declarar avui al Tribunal Suprem, ha qualificat de "parany" aquesta citació, que buscava, segons la dirigent, "intentar blanquejar unes diligències que no s'haurien d'haver produït mai", i ha instat el tribunal a enviar un suplicatori al Congrés, on és diputada i per tant aforada per poder-la processar: "Cal respectar els drets, el Suprem sap perfectament com fer-ho".

"No necessito demostrar la meva innocència", ha reblat Borràs, que sosté que la investigació està feta perquè afecti el seu rol polític. "Es fa "evident", ha dit l'exconsellera de Cultura quan la Fiscalia fa esment a la seva ideologia independentista en un escrit. "La investigació és prospectiva, amb una càrrega ideològica. És una causa política", ha assegurat.