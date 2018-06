Laura Pérez, nova secretària general de Podem Barcelona amb el 50,4% de vots

El secretari d'organització de Podem Catalunya, Jaume Durall, i la secretària de Moviment Popular i portaveu de Podem Catalunya, Conchi Abellán, han anunciat aquest dijous els resultats de les primàries a la secretaria general de Podem Barcelona, en què s'ha imposat la candidatura de la regidora del barri de Sants, Laura Pérez, amb un 50,40% dels vots.

Amb una participació en les primàries de 640 inscrits (58% del cens), la candidatura de Pérez Cuidem-nos ha obtingut 313 vots, per davant de la candidatura d'Ana María Sánchez –Som Podem-, que ha obtingut 192 suports (32%), i de Camilo Ramos, que ha obtingut 109 sufragis.

Pérez concorria a aquestes primàries amb la voluntat de posar a Podem Barcelona l'accent municipalista que no va veure en l'anterior direcció, liderada per Marc Bertomeu, perquè el partit desenvolupi la seva funció a la ciutat i tingui més pes a BComú, la confluència d'esquerres liderada per l'alcaldessa Ada Colau, que governa a la capital catalana.