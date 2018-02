L'exfiscal en cap de Catalunya, sobre Forn, Junqueras i els Jordis: "Tinc la certesa que són presos polítics"

L'exfiscal en cap de Catalunya entre el 1996 i el 2006, José María Mena, ha dit aquest dilluns en una entrevista a 'Els Matins' de TV3 que té "la certesa" que Oriol Junqueras, Joaquim Forn, Jordi Sànchez i Jordi Cuixart són "presos polítics". "Aquests delictes tenen activitat política, amb intenció política i resultats polítics", ha assegurat.

Mena també ha rebutjat els arguments que dona el jutge del Tribunal Suprem (TS), Pablo Llarena, per mantenir el vicepresident, el conseller i els Jordis a la presó. "No puc coincidir amb ell de cap manera", ha assegurat, quan Llarena parla de "reiteració delictiva". També ha negat que es produís la violència que se'ls atribueix per imputar-los el delicte de rebel·lió. "Cal que aquesta violència estigui voluntàriament calculada pels organitzadors perquè es generi", ha dit, "i això ho sabem tots a Catalunya perfectament, que no va passar".

Segons ha insistit l'exfiscal, l'independentisme és legal i no s'hauria de perseguir judicialment. A més, ha afirmat que ha llegit els informes judicials en què es basen les sentències de Llarena i els ha considerat "un artifici molt imaginatiu". En canvi, ha considerat que sí que hi podria haver delictes de "desobediència, prevaricació i malversació", però que "això no significa rebel·lió".