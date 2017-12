L'independentisme acusa Felip VI d'erigir-se en el "rei del 155"

Crítiques unànimes al rei en l'ofrena floral d'aquest dilluns de Nadal a la tomba del president Francesc Macià. Un rere l'altre, els representants dels partits i les entitats independentistes i de les institucions catalanes que han participat en l'homenatge han qüestionat el paper del monarca, al qual han acusat -en paraules del portaveu de Junts per Catalunya, Eduard Pujol- d'haver tornat a actuar com "el rei del 155" i de sentir-se més cómode avalant la repressió de l'1-O que no pas escoltant els anhels dels catalans a les urnes.

Aquesta petició a escoltar la veu dels ciutadans -plasmada en les eleccions de dijous- ha estat també la base del discurs de la presidenta del Parlament, Carme Forcadell, que ha assegurat que ella respecta les opinions de tothom, "també les del cap d'estat espanyol", però que per això mateix demana també que es respectin les opinions dels catalans.

Hi havia expectació a l'independentisme per saber quin seria el discurs del rei després del que va fer just després de l'1-O, quan, amb un to amenaçant, va carregar amb duresa contra el sobiranisme i va posar la catifa a Mariano Rajoy per aplicar el 155. Aquest dilluns, tot i que molts han reconegut que el to ha estat diferent, els diferents portaveus que han pres la paraula han coincidit a lamentar que el fons del discurs continua sent el mateix.

Des d'ERC, el portaveu dels republicans a l'Ajuntament de Barcelona, Alfred Bosch, ha avisat Felip VI que "és Espanya qui ha de renunciar a la unilateralitat de les porres i de posar gent a la presó per idees polítiques”, un discurs reblat pel portaveu de Demòcrates, Antoni Castellà, que ha criticat que el parlament del rei no inclogués "ni un gram d'autocrítica".

També des del PDECat, la coordinadora general, Marta Pascal, ha retret al rei que parli d'Espanya com una "democràcia madura" mentre el vicepresident, Oriol Junqueras; el conseller d'Interior, Joaquim Forn, i els líders d'ANC i Òmnium, Jordi Sànchez i Jordi Cuixart, són a la presó.

En nom de l'Ajuntament de Barcelona ha fet l'ofrena floral el primer tinent d'alcalde, Gerardo Pisarello, que ha aprofitat per reclamar una rectificació de les polítiques de Mariano Rajoy i del rei, de qui sí que ha reconegut, però, el "canvi de to".

Record per als presos

Per la seva banda, els portaveus de les dues entitats sobiranistes, Agustí Alcoberro (ANC) i Marcel Mauri (Òmnium), han recordat també els dirigents empresonats o a l'exili. "Per a nosaltres estar en família és que Cuixart pogués estar amb el seu fill de set mesos celebrant el Nadal. Mentre això no pugui ser, ens costa molt veure aquesta voluntat de diàleg de les institucions estatals”, ha resumit Mauri, mentre que Alcoberro ha fet una crida a "resistir, lluitar i vèncer".