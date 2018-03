Liz Castro demana impugnar i repetir les eleccions a l'ANC arran de l'exclusió de Baños i altres candidats

L'excandidata a presidir l'ANC Liz Castro ha demanat la impugnació i la repetició de les eleccions a l'entitat, celebrades aquest dissabte, arran de l'exclusió de les llistes d'Antonio Baños i altres candidats com Alexis Azuaje, Elisenda Romeu, Xavier Ludevid, Pere Camps, i tretze candidats més de representació territorial. "S'han de repetir perquè tothom pugui fer campanya i la gent pugui votar en consciència i a qui vulgui", ha afirmat en declaracions a RAC 1 la candidata més votada als comicis de fa dos anys.

Castro ha acusat la junta electoral de l'ANC de "perjudicar" volgudament alguns candidats com Baños. "Això va d'una Junta Electoral que inventa regles perquè no li agrada el Baños. No volia que passés com a mi. Una persona que hauria arreplegat molts vots, que després es manipulés perquè no guanyés la presidència", ha reflexionat en veu alta Castro, que es mostra partidària de convocar una assemblea general de socis per forçar unes noves eleccions a l'entitat.

"S'haurien d'impugnar les eleccions perquè hi ha molta gent que no ha pogut ni assistir a aquests col·loquis: algunes candidatures estaven impugnades i no van poder assistir a tots els col·loquis que podien haver fet. Alguna gent tenia avantatge", ha insistit, i ha tornat a criticar el correu que va enviar un dels fundadors de l'assemblea, Pere Pugés, recomanant als socis indecisos qui s'havia de votar.

Liz Castro creu que s'ha perjudicat la democràcia directa i demana un canvi en els estatuts de l'ANC. "Que alguna gent pensi que està amb el dret d'anar fent llistes de candidats ho trobo aberrant. És exactament el que no s'hauria de fer", ha sentenciat l'escriptora, editora i traductora d'origen estatunidenc.



"Ho fan, en part, perquè volen controlar els resultats però el problema és també perquè aquestes mateixes persones van crear uns estatuts en què no es pot fer campanya obertament i la gent no sabem a qui votar", ha continuat Castro, que proposa simplificar els òrgans de direcció de l'ANC passant dels 77 membres actuals a una junta d'11-12 persones que representin el territori –i que hagin estat escollides pels vots directes de les assemblees territorials- i que qualsevol candidat (conegut o no) pugui fer campanya la setmana prèvia.

Paluzié: "El més important és acabar amb la divisió"

La guanyadora de les eleccions aquest dissabte, Elisenda Paluzié, ha discrepat amb Castro, assegurant que "les normes de l'ANC ja les coneixíem" i que "la junta electoral ha actuat correctament". En declaracions a Catalunya Ràdio, ha admès que potser la "normativa és injusta" però també ha deixat clar que "el més important" en aquests moments és que s'acabi la "divisió" a l'organització.

La professora titular d’economia de la Universitat de Barcelona, que va aconseguir gairebé 2.000 vots més que el segon candidat amb més suports, el cofundador del Cercle Català de Negocis (CCN) Joan Canadell, ha insistit que ella no es va presentar al secretariat postulant-se per a la presidència de l'entitat. Algunes veus, però, la veuen com una figura de consens que pot cosir les diferències entre els dos bàndols que han polaritzat la campanya electoral.