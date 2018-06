Llarena dona dos dies a l'antic Govern per pagar la fiança de dos milions per responsabilitat civil

El jutge Pablo Llarena fixa que els 14 exmembres del Govern processats paguin un fiança de 2.135.948 euros en un termini de dos dies. La quantitat, que ja estava fixada en la interlocutòria de processament del 21 de març, correspon a la responsabilitat civil que el jutge els reclama per fer front al delicte de malversació. És a dir, busca assegurar que no marxin a l'estranger i assisteixin al judici. Si no fossin condemnats, se'ls tornaria la quantitat.

En cas que no ho facin, els embargaran els béns "en la quantitat que sigui suficient per cobrir el que es reclama". La xifra de la fiança és pel total dels exmembres, no per cada un d'ells i per tant, correspondria aportar uns 150.000 euros per persona. Els dos dies són hàbils, per tant, fonts del Suprem calculen que el termini màxim per fer el pagament és mitjans de la setmana que ve.

Els afectats són Carles Puigdemont, Oriol Junqueras, Jordi Turull, Raül Romeva, Meritxell Borràs, Clara Ponsatí, Antoni Comín, Joaquim Forn, Josep Rull, Lluís Puig, Carles Mundó, Dolors Bassa, Santi Vila i Meritxell Serret.

En la interlocutòria de processament, dictada el 21 de març per Llarena, fixava llavors la malversació per organitzar l'1-O en 1,6 milions d'euros. Aquesta quantitat ha anat augmentant ja que va obrir posteriorment una peça separada (i, per tant, secreta) perquè la policia seguís investigant. L'últim informe de la Guàrdia Civil ja la situa a l'entorn dels 3,2 milions d'euros.