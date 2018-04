Llarena refreda la via per "paralitzar" la decisió d'Alemanya sobre Puigdemont a través del tribunal de Luxemburg

Pablo Llarena aparca de moment l'opció de recórrer al Tribunal de Justícia de la Unió Europea (TJUE) el 'no' d'Alemanya a extradir Carles Puigdemont per rebel·lió. Segons assenyalen fonts jurídiques, el jutge del Suprem s'esperarà a decidir si presenta una qüestió prejudicial a Luxemburg, tal i com va avançar divendres passat després de conèixer el revés del tribunal d'Schleswig-Holstein, a que la decisió d'Alemanya sobre el president de la Generalitat sigui ferma. És a dir, que estigui clar si se l'extradeix o no i, si és així, per quin delicte -després que estigui en qüestió també el de malversació.

La renúncia a presentar per ara una qüestió prejudicial és, en part, obligada. Tal i com apuntaven a l'ARA fonts del TJUE la setmana passada, ara mateix "no hi ha cap cas" sobre la taula a Alemanya perquè no ha acabat la tramitació. A més, tal i com estableix l'article 267 del Tractat de Funcionament de la Unió Europea, hauria de ser el mateix tribunal d'Schleswig-Holstein qui presentés un dubte sobre la interpretació de les lleis comunitàries, en aquest cas les euroordres, i no pas el tribunal d'un altre estat, com el Suprem. El que estudia presentar Llarena, en aquest cas, és una pregunta "genèrica" sobre l'Acord Marc ratificat per tots els estats membres el 2002 sobre els euroordres i demanar, al final, la suspensió del cas de Puigdemont.

El Suprem creu que el tribunal alemany s'ha "extralimitat" en descartar ja el delicte de rebel·lió quan li tocava decidir de moment sobre les mesures cautelars. A més, Llarena considera que està legitimat per recórrer al TJUE al final del procés a Alemanya, malgrat els dubtes que apunten alguns juristes, que veuen impossible recórrer la decisió d'un altre estat membre i recorden que el tribunal de Luxemburg no és una sala d'apel·lacions.

Sigui com sigui, la decisió de Llarena d'esperar-se almenys dos mesos -el que pot tardar el tribunal d' Schleswig-Holstein en tenir una decisió en ferm després dels recursos-, suposarà que no es "paralitzi" la tramitació de l'euroordre de Carles Puigdemont a Alemanya. Fonts del Suprem asseguraven divendres passat que si es presentava una qüestió prejudicial, es podia demanar a Luxemburg que suspengués qualsevol decisió fins que hi hagués una sentència, un tràmit que hauria deixat en un llim legal la situació del president de la Generalitat durant uns 16 mesos, el temps de mitjana que tarda el TJUE en resoldre qüestions prejudicials.

L'estratègia de Llarena d'acudir al TJUE té el suport de la fiscalia general de l'Estat, que en una nota divendres passat ja apuntava que el tribunal alemany s'hauria "extralimitat", segons el seu punt de vista. De fet, el ministeri públic alemany, apuntava en el mateix sentit i estudiava també recórrer la decisió. La intenció del Suprem passa, segons fonts jurídiques, perquè sigui el mateix tribunal d'Schleswig-Holstein qui presenti una qüestió prejudicial, el que s'asseguraria que prosperés a Luxemburg. Les mateixes fonts assenyalen que la intenció ara mateix de Llarena és restablir els ponts amb la justícia alemanya.