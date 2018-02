Llarena rebutja assumir la causa de Trapero al Suprem perquè seria "exorbitant"

El magistrat Pablo Llarena rebutja acumular al Tribunal Suprem la causa contra l'excap dels Mossos Josep Lluís Trapero perquè considera que seria "exorbitant". Així ho afirma en una resolució signada aquest dijous en què rebutja la petició del conseller d'Interior, Joaquim Forn, d'acumular la causa en marxa a l'Audiència Nacional contra Trapero. "L'extensió d'aquest procediment als que van prestar la seva col·laboració a l'hora d'executar el pla estratègic ideat i impulsat pels responsables polítics i socials resulta exorbitant en els termes que es plantegen", assenyala el jutge.

Forn defensava que la necessitat d'acumulació dels dos procediments era "catedralícia", ja que a la primera s'indaga la suposada passivitat policial respecte als fets del 20-S a la conselleria d'Economia i en les votacions de l'1-O i ell està encausat al Suprem per la mateixa inacció policial. El conseller creu que se li genera indefensió.

El jutge replica que l'objecte de la seva investigació és l'existència d'"una complexa i heterogènia" organització unida pel propòsit d'aconseguir la secessió de Catalunya i la seva proclamació com a República independent. Recorda, per tant, que l'extensió del procediment s'ha de limitar a supòsits en què s'apreciï "una connexió material inescindible" entre la intervenció atribuïble als investigats aforats (membres del Govern o integrants del Parlament) i la d'altres implicats. Per ara, assenyala el jutge, no creu que l'existència de les dues causes afecti el dret de defensa de Forn.

En la mateixa resolució, el jutge sí que cita en qualitat de testimonis -a petició de Forn i del president d'Òmnium Cultural, Jordi Cuixart- sis membres dels Mossos d'Esquadra per als pròxims dies 26 i 27 de febrer. Quatre d'ells són proposats per Forn i són comissaris dels Mossos, mentre que Cuixart ha proposat dos testimonis, un sergent i un inspector, que van ser a la seu de la conselleria d'Economia quan es van produir els fets del 20 de setembre del 2017.

Ni el director del CatSalut ni els observadors internacionals

D'altra banda, la interlocutòria desestima diverses peticions realitzades per les investigades Anna Gabriel i Mireia Boya, exdiputades de la CUP, perquè es consideren improcedents per a l'objecte de la causa que s'investiga al Suprem. Les dirigents de la CUP van demanar al jutge un informe sobre els comiats en diversos punts d'Espanya a membres de la Guàrdia Civil i la Policia Nacional desplaçats a Catalunya amb el crita d'"¡A por ellos!"

També es va demanar que se cités com a testimoni el director general de CatSalut de la Generalitat perquè aportés informació sobre la "violència policial exercida l'1 d'octubre", i que fossin citats els observadors internacionals que van assistir al referèndum il·legal d'independència, però Llarena rebutja les peticions sense perjudici del valor que puguin tenir algunes d'aquestes diligències, com l'informe sobre lesionats l'1-O, en els processos policials que se segueixen per les intervencions policials d'aquesta data a Catalunya.