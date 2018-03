Llarena suspendrà aquest dimarts com a diputats el líder de JxCat i el conseller Toni Comín

El magistrat instructor Pablo Llarena donarà per ferma aquest dimarts la resolució de l’ordre de processament -que ja va notificar divendres passat- per a aquells processats que no hagin presentat recurs de reforma. Dels 25 processats, els que no estan en condicions de recórrer després d’haver evitat l’acció del Suprem són Carles Puigdemont, Toni Comín, Clara Ponsatí, Meritxell Serret i Lluís Puig. Pel que fa a Anna Gabriel i Marta Rovira, estan personades però van optar per instal·lar-se a Ginebra, a Suïssa, i, com que estan en rebel·lia, no podran recórrer.

Però fins i tot abans de la detenció del president Puigdemont a Alemanya, l’atenció ja es concentrava en ell i en el conseller Comín; dels cinc que van marxar a Brussel·les, ells són els únics que encara no han renunciat a l’acta de diputat. Cap dels dos, però, té la capacitat de recórrer l’ordre de processament perquè no estan personats en la causa, no en són part. Només quan s’esgoten els recursos, la resolució passa a ser ferma.

Aquesta situació és clau per a l’aplicació de l’article 384 bis de la llei d’enjudiciament criminal, que estableix que si un processament adquireix fermesa -en casos de persones imputades per delicte de banda armada, terrorisme o rebel·lia- i es decreta presó provisional, se’ls suspèn automàticament el seu càrrec o funció.

Segons fonts de la Fiscalia del Suprem i de la Sala Segona Penal consultades per l’ARA, Llarena es disposava a aplicar supletòriament un precepte de la llei d’enjudiciament civil pel qual, l’endemà del termini màxim per recórrer -els tres dies naturals van vèncer dilluns-, a les 15 hores, es dona per ferma la resolució.

En els casos de Puigdemont i Comín, la conseqüència d’això seria la suspensió automàtica de la seva funció com a diputats. Si més endavant es personessin, podrien recórrer el processament i recuperar l’acta durant el breu temps que el magistrat i la sala de recursos triguessin a prendre una decisió sobre el recurs de reforma i apel·lació, respectivament. Tanmateix, la suspensió automàtica -si no renuncien abans- farà que JxCat i ERC facin córrer la llista i que Puigdemont i Comín siguin substituïts en els seus escons.