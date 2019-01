"Llibertat", "dignitat" i "sororitat": els desitjos dels presos polítics per al 2019

Un cop més, els presos polítics han fet servir les xarxes socials per fer arribar un missatge a la ciutadania. A través de Twitter, la majoria dels presos polítics i els exiliats han desitjat un bon any. Per a Carme Forcadell, el 2019 ha de ser l'any de la "llibertat" i la "sororitat", mentre que per a Jordi Sànchez serà el de la "dignitat" i la "força".

Junqueras ha assegurat que se senten "forts" i ha demanat un cop més "abandonar l'odi". Per la seva banda, Turull ha desitjat que el nou any estigui ple "de salut, feina, pau, amor i llibertat, i dignitat". Carles Puigdemont i Toni Comín esperen que el 2019 sigui l'any de l'alliberament dels presos.

Per un nou any de llibertat i de sororitat. Pensem com pensem, totes som dones i hem de lluitar pels nostres drets conjuntament. I, sobretot, aprofiteu cada moment de l’any per abraçar a les persones que estimeu. Feliç 2019! — Carme Forcadell (@ForcadellCarme) 31 de desembre de 2018

Estem forts, convençuts de la nostra innocència. Ens sentim acompanyats de tots vosaltres. Sabem que hi sou i que no defallireu pq mai ho heu fet. Abandoneu l'odi i estimeu a tothom perquè les societats no poden tenir l'odi i la ràbia com a base per construir res.

Feliç any nou. pic.twitter.com/C0Q2AuRYn0 — Oriol Junqueras 🎗️ (@junqueras) 31 de desembre de 2018

Aquest 2019 seguim lluitant per vosaltres: Carme, Dolors, Oriol, Raül, Jordis, Quim, Joseps, Clara, Marta, Meritxell, Toni, Lluís, Anna, Tamara i Adrià. La vostra llibertat és la del poble de Catalunya #FreeTothom 🎗 pic.twitter.com/NiejMivwEp — Carles Puigdemont (@KRLS) 31 de desembre de 2018

Lluitar 38.188.800 segons des de la presó per la llibertat és un privilegi. Per un 2019 ple de dignitat i coratge. Sempre endavant! pic.twitter.com/FsyyNrkL2R — Jordi Cuixart (@jcuixart) 31 de desembre de 2018

Gràcies per tota la solidaritat que m'heu demostrat al llarg del cas.



Us desitjo un 2019 ple de força i dignitat.



I sobretot, no us oblideu de buscar la llibertat i la felicitat!



I si les trobeu, conserveu-les!!!



LLum als ulls i força al braç! pic.twitter.com/C88lnYReUU — Jordi Sànchez (@jordialapreso) 31 de desembre de 2018

Infinites gràcies a tots els que en una nit com aquesta sou aquí fora a Lledoners. Sou admirables!!! Que el 2019 l’omplim de salut, de feina, de pau, d’amor i de llibertat, i de dignitat per a tothom i per Catalunya!! #freetothom #BonaNitJoan pic.twitter.com/Urb28cZkqi — Jordi Turull i Negre (@jorditurull) 31 de desembre de 2018

2019, l’any de la dignitat col·lectiva d’aquest poble. No ens aturarem, no ens aturaran. Gràcies per ser-hi, sempre! Molt bon any! — Josep Rull i Andreu 🎗 (@joseprull) 31 de desembre de 2018

Emprenc el nou any amb serenor, fermesa i l’esperança de convertir els obstacles en oportunitats.

Els meus millors desitjos i anhels a tothom, i molt bon 2019. Ens en sortirem!



Llibertat és sentir-vos a l’altra banda i saber que no estem sols. — Joaquim Forn (@quimforn) 31 de desembre de 2018

Raül: "Un any. Una de les demostracions de compromís democràtic i dignitat col·lectiva més grans que ha protagonitzat aquest país. Ho vam fer i ho tornaríem a fer, perquè ni és delicte votar, ni és possible oblidar. Som i serem l'1 d'Octubre."



[📸 @jordiborras] pic.twitter.com/uHIGYPtyHI — Raül Romeva i Rueda (@raulromeva) 30 de setembre de 2018