Ernest Maragall, Antoni Castellà i Fabián Mohedano, a les llistes d'ERC pel 21-D

El Consell Nacional d'ERC va aprovar aquest dissabte les llistes del 21-D, uns comicis "il·legítims" als que l'independentisme presentarà tres candidatures per separat. La d'ERC, com és habitual, en coalició amb la plataforma Catalunya Sí, que aquest cop sumarà a independents i també als candidats de MES, d'Avancem i, per primera vegada, de Demòcrates. Les negociacions encara continuen -el termini per presentar les llistes davant la Junta Electoral Central s'acaba el proper 17 de novembre-, però segons ha pogut saber l'ARA, els principals noms d'aquests tres partits a la circumscripció de Barcelona seran Ernest Maragall (MES), número 13; Antoni Castellà (Demòcrates), número 15; i Fabián Mohedano (Avancem), número 25.

Les enquestes pronostiquen un gran creixement d'ERC, que guanyaria per primera vegada les eleccions al Parlament des de la Segona República. Tant Maragall com Castellà semblen tenir pràcticament garantit l'escó, tot i que el millor resultat que ha fet fins ara Esquerra a Barcelona han estat els 13 diputats que va assolir la candidatura de Josep-Lluís Carod-Rovira el 2012. Els republicans també havien sondejat a qui va ser portaveu del Pacte Nacional pel Referèndum, Joan Ignasi Elena, que hagués ocupar el lloc a la llista en què finalment s'ha situat a Maragall, segons expliquen diverses fonts a l'ARA. Elena, però, va rebutjar l'oferiment i Avancem va escollir a Fabián Mohedano com al seu cap de llista pel 21 de desembre.

L'aliança de Maragall amb Esquerra es remunta a les eleccions europees del 2014, quan va fer tàndem electoral amb Josep Maria Terricabras. Maragall va ocupar un seient al Parlament Europeu fins a finals de l'any passat, quan va ser substituït per Jordi Solé, en compliment de l'acord de coalició al que havien arribat ERC i NECat, el partit pel qual es presentava l'exconseller d'Ensenyament i exdiputat del PSC.

Dins de JxSí, MES tenia un diputat, Avancem un altre i Demòcrates en tenia tres. La de MES, Magda Casamitjana, optarà a repetir l'escó del 2015, quan va anar de número 28 a la llista per Barcelona. En aquesta ocasió, Casamitjana es presentarà com a número 5 per Girona. També optarà a repetir presència al Parlament Assumpció Laïlla (Demòcrates) que, si no hi ha canvis d'última hora, ocuparà el lloc número 26 de la candidatura d'ERC per Barcelona.

Llistes cremallera

La candidatura d'Esquerra ha incorporat a la gran majoria dels diputats del partit en la legislatura que es va dissoldre fa dues setmanes per odre del govern espanyol. Oriol Junqueras serà el candidat a la presidència i Marta Rovira ocuparà el número 2 per Barcelona. Aquesta proporció d'home-dona o de dona-home es complirà estrictament en les quatre llistes que el partit presentarà el 21-D. L'anomenada llista cremallera és la principal novetat dels republicans, que volen aconseguir un grup parlamentari completament paritari. Així, els números 4 i 6 de la llista, reservats per a Carme Forcadell i Anna Simó, que han renunciat a ocupar-los per la seva situació processal, hauran d'anar a parar a dones, mentre que el 3 (Raül Romeva), el 5 (Carles Mundó) i el 7 (Toni Comín) són per a homes.

En la resta de circumscripcions passa el mateix. ERC presenta dues dones de caps de llista, Dolors Bassa per Girona i Meritxell Serret per Lleida i dos homes caps de llista, Oriol Junqueras per Barcelona, i Òscar Peris per Tarragona.