Maragall, sobre Valls: "No és que no sigui independentista, és un pro depenent"

El candidat d'ERC a l'alcaldia de Barcelona, Ernest Maragall, ha afirmat aquest dissabte que l'ex primer ministre francès i també aspirant a l'alcaldia Manuel Valls "no és que no sigui independentista, és un pro depenent", en resposta a l'entrevista de l'ex primer ministre francès a l'ARA.

En la seva intervenció en la jornada municipalista de les joventuts d'ERC a Barcelona, ha criticat així que Valls afirmés que vol ser alcalde per "aconseguir el màxim de Madrid". Ha demanat als assistents que siguin "republicans fins a les últimes conseqüències" i ha assegurat que cal repensar Barcelona.

En aquest sentit, ha explicat que radical no significa cridar més ni fer més soroll o més mobilitzacions, sinó "anar a l'arrel de les coses", i, segons el candidat republicà, això és feina. També ha emplaçat els joves perquè siguin subjecte de les polítiques i no objecte, i els ha dit que no deixin que siguin "decorat dels altres", sinó que siguin actors.