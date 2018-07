Maragall, sobre un avançament electoral: "No seria la millor opció, ni molt menys"

El conseller d'Acció Exterior, Relacions Institucionals i Transparència, Ernest Maragall, ha descartat aquest dimarts l'avançament d'eleccions a Catalunya i ha dit que cal donar "temps" al Govern per treballar "en aquest període de certa estabilitat institucional". "No seria la millor opció, ni molt menys", ha dit Maragall quan se li ha preguntat a 'Els matins' de TV3 per un avançament electoral. "Ens convé treure tot el profit possible d'aquest període d'una certa estabilitat institucional i d'una autoexigència altíssima a l'hora de plantejar els diàlegs amb les institucions espanyoles", ha assegurat el conseller.

Amb tot, Maragall també ha advertit l'Estat que "no es pot pretendre fer com si no hagués passat res" i no hi hagués presos o "exiliats", perquè "sense llibertat no hi ha normalitat". Maragall ha dit que les converses entre l'Estat i la Generalitat, si s'arriben a obrir les bilaterals, no poden "limitar-se a un ordre del dia tècnic, de normalitat procedimental", perquè s'ha de parlar "de les situacions de presó i d'exili". Per al conseller d'Acció Exterior cal aprofitar el fet que Catalunya té un Govern. "La decisió de convocar eleccions correspon al president de la Generalitat", ha recordat Maragall, que ha dit que des del seu punt de vista "personal", fer-ho "no seria la millor opció, ni molt menys". A parer de Maragall, per poder "avançar cap a la plasmació" de l'1-O cal "unitat d'acció, serenitat, solvència en l'acció de govern i temps".