Maragall és l'únic candidat a les primàries d'ERC per a l'alcaldia de Barcelona

El conseller d'Acció Exterior, Ernest Maragall, serà finalment l'únic candidat a les primàries d'ERC Barcelona per a les pròximes eleccions municipals després que Alfred Bosch renunciés a liderar les llistes republicanes i el candidat alternatiu a Maragall, Xavier Martínez, no hagi presentat suficients avals.

Sota el lema "Decidits per Barcelona", Maragall ja va iniciar la campanya per a les primàries la setmana passada. En un vídeo difós per les xarxes, va afirmar que formarà una llista amb persones de "vàlua" que miraran "als ulls dels barcelonins i les barcelonines i aniran acompanyades de tots els sectors de la ciutat i de tots els barris". "Venim a remoure Barcelona profundament, a sacsejar-la i aconseguir que reaccioni. Que se sàpiga republicana i participi en la reconquesta d'Europa, i que un dia puguem dir: «Europa; capital: Barcelona »", va afirmar.

L a Comissió Electoral de Barcelona dels republicans ha anunciat que les primàries del partit se celebraran el divendres 26 d'octubre, de 14 h a 21 h, als col·legis electorals de Barcelona.

Candidatura crítica

Després de la retirada de Bosch va néixer una candidatura crítica amb la proposta de l'actual conseller. Un grup de militants va impulsar una llista alternativa a la del conseller amb el professor Xavier Martínez al capdavant. Segons la comissió electoral d'ERC, però, Martínez només ha presentat 41 avals vàlids i, per tant, no ha superat els 139 necessaris per ser candidat, mentre que Maragall n'ha registrat 442.