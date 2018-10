Maragall reobre la delegació a Roma i reconeix que plegarà com a conseller "aviat"

El conseller d'Acció Exterior, Relacions Institucionals i Transparència, Ernest Maragall, ha reobert aquest dilluns la delegació del Govern a Itàlia, que manté la seu a la Via IV Novembre, a Roma. Per a Maragall, però, la reobertura després del tancament pel 155 es fa amb "més ambició", ja que una de les "missions" del delegat, Luca Bellizzi, seguirà sent, segons ha dit, "la representació de què vol dir democràcia i llibertat" a Catalunya davant la perspectiva de "dificultat evident" que suposarà el judici al Suprem per la causa de l'1-O.

Maragall també ha anunciat que plegarà com a conseller "aviat" per dedicar-se a la campanya de les eleccions municipals a Barcelona. L'ARA ja va explicar diumenge que l'encara titular d'Exteriors plegarà a finals de novembre, i que a principis de desembre pronunciarà una conferència per esbossar el seu projecte per a la capital catalana. "És obvi que jo no puc perllongar més enllà d'un punt raonable la coexistència entre la responsabilitat de govern i la dedicació al 120% que exigeix un procés com el de la ciutat de Barcelona", ha manifestat. En aquest sentit, ha assegurat que deixarà el càrrec en qüestió de "setmanes", més que en qüestió de "mesos".

Sobre qui podria assumir la cartera d'Acció Exterior, Maragall ha recordat que la decisió correspon al president de la Generalitat, Quim Torra, si bé ha dit també que les forces polítiques estan "en condicions" de posar sobre la taula les seves propostes de nom i candidatures legítimes. Així, ha precisat sense concretar noms que ERC formularà el seu criteri "ben aviat".

Reobertura de la seu i pròxims passos

Maragall ha fet aquestes declaracions als mitjans just abans de participar en la recepció institucional per la reobertura de la delegació del Govern a la capital italiana. Després d'estar mesos tancada pel 155, el conseller s'ha mostrat "satisfet" de reobrir "una casa que mai hauria d'haver estat tancada", i ha emfasitzat que va ser un tancament "absurd i irracional".

"L'ambició és encara més alta, perquè tenim l'oportunitat de mirar més enllà i no quedar-nos en una pura batalla de resistència o subsistència, sinó també de desenvolupar projectes de relació plena amb les institucions i la societat italiana", ha explicat. El conseller ha aprofitat també el viatge a Roma per mantenir reunions i trobades amb representants d'institucions, 'think tanks' i mitjans de comunicació italians.

La delegació del Govern a Itàlia és la tercera que es reobre després que el mes passat el conseller viatgés a Berlín i a Londres per reactivar les oficines del Govern a Alemanya i al Regne Unit i Irlanda, i encara queden per reobrir les seus a Suïssa i als Estats Units. Segons ha anunciat Maragall, la representació a Washington es reobrirà "en deu dies", després que dimarts el Govern nomeni Victòria Alsina i Daniel Camós com a delegats als Estats Units i França, respectivament.

Diàleg amb el govern de Sánchez

Preguntat pel diàleg amb el govern espanyol, Maragall ha apuntat que "fins al moment" no ha passat de "l'abstracció màxima". "En les qüestions fonamentals no ha fet cap pas en ferm", ha dit sobre la situació dels presos i la possibilitat de celebrar un referèndum acordat. "Estem absolutament decidits que aquest sigui un marc acordat", ha assegurat, a més d'advertir que el país "no pot esperar eternament". Si bé ha admès que és "conscient" i que entén que hi ha "un ritme", segons Maragall "cal començar el diàleg de forma urgent".