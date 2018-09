Maragall reobrirà el 20 de setembre a Berlín la primera delegació a l'exterior

El conseller d'Acció Exterior, Relacions Institucionals i Transparència, Ernest Maragall, reobrirà el 20 de setembre a Berlín la primera delegació del Govern a l'exterior després del 155. El conseller serà a la capital alemanya per posar l'oficina en funcionament juntament amb la delegada Marie Kapretz, destituïda pel 155 i restituïda amb el nou executiu.

El Govern manté així l'objectiu de reobrir les delegacions tancades pel 155 tot i l'anunci del recurs contenciós administratiu de l'executiu espanyol, que l'acusa de no haver seguit el procediment fixat per fer-ho. Després de Berlín, la intenció d'Exteriors és anar reobrint la resta de delegacions amb representants ja nomenats, com Itàlia, Suïssa o el Regne Unit i Irlanda. Per a les delegacions de França i els Estats Units, s'ha obert un concurs públic de la Generalitat per trobar delegat.

El Govern va aprovar el 26 de juny el decret per reobrir les delegacions al Regne Unit i Irlanda, Alemanya, Itàlia, França, Suïssa i els Estats Units, tancades arran del 155. A més, l'executiu també va nomenar a primers d'estiu Meritxell Serret com a delegada a Brussel·les. En una piulada a l'agost, Maragall va confirmar la seva intenció de reobrir les delegacions perquè és un "acte de legítima defensa d'unes raons i d'uns drets".