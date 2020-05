Marcos de Quinto deixa Ciutadans pel pacte amb Sánchez per la pròrroga de l'estat d'alarma

Nova dimissió a Ciutadans pel gir del partit les últimes setmanes, però aquest cop d'un dels deu diputats amb què compta al Congrés. Marcos de Quinto ha anunciat aquest dimarts per Twitter que aquest matí ha comunicat a la presidenta de la formació taronja, Inés Arrimadas, la intenció de deixar el partit per "diferències en algunes decisions". L'anunci arriba just després que Cs hagi pactat amb el govern espanyol una nova pròrroga de l'estat d'alarma de 15 dies. Segons fonts del partit taronja, De Quinto votarà demà a favor de la pròrroga i després deixarà el partit i l'acta al Congrés. Cs agraeix a De Quinto la "lleialtat", "esforç" i "entrega" al projecte.

Esta mañana he informado a Inés Arrimadas de mi intención de dejar el partido por diferencias con algunas decisiones (las cuales reconozco legítimas y democráticas).

Deseo lo mejor a @CiudadanosCs pues sigo creyendo que es un partido absolutamente necesario en nuestro país. — Marcos de Quinto (@MarcosdeQuinto) May 19, 2020

En el seu tuit De Quinto explicava que deixa el partit com a conseqüència de "diferències amb algunes decisions" de la formació, tot i que subratllava que "les reconeix legítimes i democràtiques". Tot i abandonar Ciutadans, el diputat assegurava que desitja "el millor" al partit d'Arrimadas perquè considera "que és un partit absolutament necessari". Amb el seu adéu, De Quinto se suma a les baixes destacades que ja va suposar el primer aval de Ciutadans a l'estat d'alarma ara fa 15 dies, quan van ser Juan Carlos Girauta i Carina Mejías els que van deixar la formació.

De Quinto va ser un fitxatge estrella d'Albert Rivera per a les eleccions espanyoles del 28 d'abril del 2019, fins al punt que l'exvicepresident de Coca-Cola va anar de número dos per Madrid. Aviat, però, va convertir-se en un maldecap constant per al partit i es va erigir en un vers lliure dins de l'ala més dura del partit.

Així, De Quinto va protagonitzar alguns enfrontaments agres a Twitter, com quan va respondre amb insults als que el criticaven per una piulada –després esborrada– en què denunciava que la "pietosa teocràcia d'esquerres enviï a la foguera qualsevol a qui se li intueixi un mínim comentari crític sobre l' Open Arms i alguns dels seus passatgers ben alimentats (que es van pagar el passatge amb les màfies)".