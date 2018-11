Marlaska diu que Espanya és qui menys revessos rep del TEDH i evita dir si cal demanar perdó a Otegi

El ministre de l'Interior, Fernando Grande-Marlaska, ha assegurat aquest dimarts que la justícia espanyola "no pot estar en qüestió" per la sentència del Tribunal Europeu de Drets Humans que dona la raó a Arnaldo Otegi per la falta d’imparcialitat del seu judici a Espanya. L’exmagistrat de l’Audiència Nacional ha reptat "qui vulgui” a estudiar “tota la jurisprudència del tribunal europeu", perquè, segons ell, Espanya és el país contra el qual el TEDH s’ha manifestat menys vegades. Marlaska ha assegurat també que si es posa "en qüestió" la justícia espanyola s'hauria de posar en qüestió la de "les 47 democràcies del Consell d'Europa" perquè a tots els països i en diferents sentències "s'ha pogut vulnerar, en major o menor mesura, algun dret reconegut a la convenció del 1950".

En declaracions als passadissos del Senat, el ministre ha afirmat que la sentència li "mereix tot el respecte". Quan se li ha preguntat si s'hauria de demanar perdó a Otegi, ha evitat mullar-se i ha respost que la sentència, "com per a qualsevol demòcrata", "té tota la legitimitat del món". A més, ha afegit que l’ha dictat "el màxim òrgan en matèria de drets".

Borrell: "Les sentències judicials s'han de respectar"

El ministre d'Exteriors, Josep Borrell, ha manifestat sobre l’assumpte que "les sentències judicials s'han de respectar", tot i que ha matisat que "algunes poden agradar més o menys". Quan als passadissos del Senat se li ha preguntat si creu que la justícia espanyola queda en evidència, Borrell ha llançat una pregunta a l'aire: "No, per què?" "No conec la sentència en detall", ha respost el ministre als periodistes sobre si s'hauria de demanar perdó a Otegi.