Marta Rovira: "No podia arriscar-me a estar entre vint i trenta anys a la presó per delictes que no vaig cometre"

La secretària general d'ERC, Marta Rovira, trenca el silenci que mantenia des que marxar a l'exili a Ginebra. Ho ha fet en una entrevista al diari suís 'Le Temps', en la qual argumenta la seva sortida de territori espanyol. "No podia arriscar-me a estar entre vint i trenta anys a la presó per delictes que no vaig cometre quan la meva filla té set anys d'edat", assegura. Rovira va marxar el 23 de març, quan estava citada a declarar al Tribunal Suprem juntament amb Jordi Turull, Josep Rull, Carme Forcadell, Dolors Bassa i Raül Romeva, empresonats des d'aquell dia.

Rovira explica en l'entrevista que no descarta demanar asil polític, però puntualitza que "no és el moment". La líder d'ERC subratlla que s'ha posat a disposició de les autoritats suïsses a través del seu advocat i assumeix que entoma la vida a Ginebra des d'una perspectiva "a llarg termini". En aquest sentit, anota que la seva filla i el seu marit es traslladaran al país helvètic quan acabi el curs escolar.

En la línia del que va expressar en la carta que va adreçar a la militància d'ERC el dia que se'n va anar, Rovira afirma que a Barcelona no es podia sentir "lliure". "Vivia en una presó interior; em seguia constantment la policia pel carrer", destaca l'exdiputada, que afegeix que fins i tot la seva filla li feia notar la persecució policial.

Per què Suïssa?

Rovira, que ha seguit els passos de la cupaire Anna Gabriel marxant a Suïssa, assenyala que es tracta d'un país que és un "exemple pel que fa al respecte dels drets fonamentals i la separació de poders". "Vaig venir a Suïssa per protegir-me de la persecució política contra la meva persona i la meva família. Si encara fos a Espanya, estaria entre reixes, ara mateix", considera Rovira, que assegura que no pot ser objecte d'un "judici just" a l'estat espanyol. "La situació ja era tensa i ara s'ha agreujat després que la policia i el ministre d'Interior descriguin com a terroristes les manifestacions", apunta en relació a la detenció de la membre del CDR de Viladecans Tamara Carrasco.

En l'entrevista, Rovira critica la resposta dels governs espanyols, "ja fossin del PP o del PSOE, no ha canviat res". "En lloc de seure en una taula a parlar, tot passa per un tribunal penal", critica la líder d'ERC, que defensa "construir un diàleg entre els partits". La secretària general dels republicans diu que continuarà en el càrrec perquè el president del partit i altres membres són a la presó. "Hi hauria un buit si dimitís ara", opina.