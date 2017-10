Màxima tensió al Govern per consensuar la fórmula de la DUI

Debat fins a l’últim minut. Com el 10 d’octubre, l’independentisme arribarà al ple que ha de decidir si declara la independència amb tots els escenaris oberts. Carles Puigdemont compareixerà davant el Parlament avui a partir de les 17 hores -un cop ha renunciat a fer-ho a la mateixa hora al Senat- després de viure ahir una altra jornada maratoniana: no ha estat fins a les dues de la matinada que ha acabat al Palau de la Generalitat la reunió amb consellers, dirigents del PDECat i d’ERC, membres de Junts pel Sí, els representants de les entitats sobiranistes i els membres del sanedrí. No hi era, com és habitual en aquests fòrums, la CUP.

De fet, la presidenta del grup parlamentari de la CUP, Mireia Boya, ha titllat aquest dijous al matí de "preocupant" que la cimera maratoniana d'aquest dijous es dugués a terme al Palau de la Generalitat i "sense tota la majoria parlamentària". En una piulada a Twitter, Boya ho ha lamentat perquè considera que és el Parlament qui ha de proclamar la república en base els resultats de l'1-O i per això ha advertit el Govern que la decisió no és a les mans dels partits ni de les entitats sobiranistes. "I sobretot, no poden decidir expresidents", ha escrit en referència implícita a Artur Mas. Per tot plegat, Boya ha instat a fer "el gran" malgrat que hi hagi sobre la taula "les pressions, les pors, els nervis, les amenaces i el vertigen". "Que no ens robin la República als despatxos; ajudeu-nos a portar-la al carrer. D'on va sortir. On guanyarà malgrat tot i tothom. L'escenari eleccions no pot guanyar", ha arengat des de les xarxes. En sis piulades seguides, Boya ha afirmat també que la "sobirana del poble català" rau a la cambra parlamentària: "El Govern només pot obeir la seva voluntat, i l'1-O va ser clara".

Amb una República q s'ha de proclamar al @parlament_cat, es fan reunions fins tard a Palau sense tota la majoria parlamentària. Preocupant — Mireia Boya Busquet (@yeyaboya) 26 d’octubre de 2017

A la sortida de la reunió, passades les dues de la matinada, cap dels participants han volgut fer declaracions. Els contactes entre els diferents actors del procés continuaran aquest matí de dijous: està previst que el president acabi de tancar serrells amb diversos consellers i que Junts pel Sí mantingui una altra reunió de grup per afrontar el ple definitiu. Fonts del Govern asseguren a l'ARA que, de la trobada de gairebé set hores, no se n'ha extret una conclusió definitiva. Sobre la taula els tres escenaris ja coneguts: reactivar la DUI i resistir amb mobilitzacions al carrer; declarar la independència i convocar immediatament eleccions, o precipitar els comicis sense fer la DUI. Tres opcions, constants canvis de rumb i molta tensió sobre les espatlles de Puigdemont per arribar a una posició consensuada, fins i tot amb l’amenaça d’alguns consellers de renunciar al càrrec.

Segons les mateixes fonts governamentals, el debat polític ha estat "intens" entre els participants a la reunió però "constructiu". L'objectiu de l'exeuctiu és intentar exposar avui el migdia un posicionament conjunt abans que comenci el ple al Parlament, a les cinc de la tarda.

El full de ruta que es va modificar amb les lleis del referèndum i de transitorietat jurídica parla de declaració d’independència i d’eleccions constituents al cap de sis mesos. També parla d’exercir el control efectiu sobre el territori i sobre les infraestructures principals. Diverses fonts consultades reconeixen la dificultat de tirar endavant aquestes lleis, però assumeixen que la posició majoritària dins el sobiranisme és complir amb el “mandat de l’1-O”, declarar la independència i “resistir l’embat de l’Estat”. Aquesta va ser, precisament, la posició majoritària entre els diputats de JxSí, que es va reunir durant dues hores al Parlament. En acabar, el president del grup, Lluís Corominas, i la portaveu, Marta Rovira, van entomar l’encàrrec d’exposar el posicionament de JxSí en la reunió posterior amb el president Puigdemont.

Malgrat els dubtes expressats dimarts per diversos consellers a la reunió del consell executiu, durant el dia d’ahir es va anar imposant, doncs, l’escenari de la declaració d’independència. Un canvi en el relat que va tornar a tensar les costures de l’executiu fins al punt que no és descartable que hi hagi consellers que dimiteixin abans de demà. Fonts consultades per l’ARA apuntaven a Santi Vila, que s’ha oposat públicament a una declaració immediata d’independència, però hi havia qui anava més enllà i parlava, també, d’algun conseller d’ERC. Per aturar les especulacions, tant el conseller de Justícia, Carles Mundó, com el de Salut, Toni Comín, van subratllar a través de Twitter el seu compromís amb el Govern.

Prova que l’escenari es decantava ahir cap a una declaració d’independència és el fet que Puigdemont renunciés finalment a explicar-se al Senat tot i que la seva intenció inicial era anar-hi. “No perdrem el temps amb aquells que ja han decidit arrasar l’autogovern de Catalunya. Seguim!”, publicava a Instagram a la tarda, i deixava clar que el diàleg és, ara mateix, inexistent. En la mateixa línia, el vicepresident, Oriol Junqueras, afegia en una entrevista a Associated Press que Espanya “no ha donat cap altra opció” al Govern que declarar la independència. Una DUI que els republicans reclamen en públic i en privat des de l’1-O, tot i que inicialment havien acceptat la suspensió per apel·lar al diàleg i a la mediació internacional. Sense una cosa ni l’altra, Esquerra “treballarà per la construcció d’una república”, en paraules de Junqueras. “Entenem que aquest és el nostre mandat democràtic”, va afegir.

L’amenaça del 155

La incògnita s’hauria de resoldre avui a partir de les 17 hores, quan començarà al Parlament el ple que ha de donar resposta al 155. No serà fins demà, però, quan arribi el moment de votar les propostes de resolució. En la jornada d’avui, doncs, el president es limitarà a respondre a la intervenció de la Generalitat i del Parlament, però el moment decisiu arribarà demà, quan l’ANC ja ha tornat a convocar la ciutadania -també ho va fer el 10 d’octubre- per “celebrar la independència”. Cada grup parlamentari pot presentar fins a tres propostes de resolució, i ahir al vespre encara no havia quedat clar si la declaració d’independència seria una de les que presentarien JxSí i la CUP. I és que al debat de DUI o eleccions se n’hi afegeix un altre: declarar la independència votant o sense votar al ple.

Tant la CUP com JxSí s’han mostrat públicament a favor de les dues opcions. Votar-la implicaria restar importància als resultats “vinculants” de l’1-O, podria comportar una querella contra tots els diputats que la votessin, segons va reconèixer el ministre de Justícia, Rafael Catalá, i obriria la porta que els diputats més contraris a la DUI se’n desmarquessin. En canvi, com deia recentment Marta Rovira en una entrevista a TV3, votar la independència deixaria clara la posició del Parlament. Si, en canvi, s’opta per una declaració sense votació, tornaria a ser Puigdemont qui, amb tota probabilitat segons expliquen algunes fonts parlamentàries, assumiria la responsabilitat.

Tot plegat passa, però, mentre l’amenaça del 155 plana sobre la Generalitat. Fins al punt que diversos càrrecs eventuals ja han començat a fer caixes i buidar els despatxos per si dissabte són cessats pel govern espanyol. L’escenari, però, encara és obert. L’independentisme debat si reactivar la DUI mentre el Senat -sense Puigdemont- ja esmola l’article 155.