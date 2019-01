El moviment #MeToo de l'Eurocambra es planta contra Vox: "Ni un pas enrere"

Eurodiputades i assistents de diversos grups de l'Eurocambra s'han plantat aquest dimarts contra Vox en una acció conjunta de protesta davant de l'hemicicle, a Estrasburg, juntament amb altres parlamentaris. Amb pancartes de "Ni un pas enrere" i "Els nostres drets no es negocien", prop d'una quarantena de membres de diversos partits, així com el vicepresident primer de la Comissió Europea i el candidat dels socialistes europeus a les eleccions del maig, Frans Timmermans, s'han "solidaritzat" amb les concentracions de rebuig a Vox convocades a l'Estat.

A través d'un comunicat, integrants del moviment #MeToo han reivindicat que "no hi ha un acord possible" amb els qui "defensen els perpetradors de la violència contra les dones", en referència al pacte a Andalusia. Denuncien que el partit d'extrema dreta "ha declarat la guerra" contra les dones i que és hora que "quedi clar" que els drets "no es toquen". En el comunicat també critiquen que els del partit de Santiago Abascal "intenten, si no revocar la llei (contra la violència masclista), neutralitzar-la per protegir homes de la violència de les dones amb unes dades que existeixen en casos molt limitats". "No és acceptable que aquest partit d'ultradreta estigui orgullós de voler imposar-nos una regressió dels drets de les dones", asseguren des del moviment #MeToo.

La concentració a l'Eurocambra s'ha fet en paral·lel a les manifestacions feministes de diversos punts de l'Estat coincidint amb el dia del debat d'investidura de Juan Manuel Moreno, el candidat del PP a la presidència de la Junta d'Andalusia. "Ens volíem solidaritzar amb el moviment feminista que avui surt al carrer en massa a la majoria de ciutats i pobles d'Espanya i també de Catalunya", assegura Arantxa Calvera, una de les impulsores del #MeToo.