Mena: "No entenem que Torra es despreocupi del fet que els mateixos que volen recuperar el 155 tornin a governar"

Catalunya en Comú segueix fent tant o més esforços que el PSOE perquè l'independentisme aprovi els pressupostos generals de l'Estat. Després que Pablo Iglesias redoblés la pressió en un acte a Barcelona amb Ada Colau, aquest dilluns ha sigut el portaveu dels comuns, Joan Mena, el que ha insistit una vegada més al PDECat i ERC perquè donin suport als comptes. Ho ha fet avisant de les possibles conseqüències de no tirar-los endavant: que governin el PP i Cs "i potser també Vox". "No entenem que el president de la Generalitat es despreocupi del fet que els mateixos que volen recuperar l'article 155 tornin a governar", ha subratllat Mena en roda de premsa, on també ha destacat que el retorn dels "partits reaccionaris" a la Moncloa seria "especialment perjudicial per a Catalunya".

Mena, a més, s'ha referit a l'entrevista a la cap de l'oposició, Inés Arrimadas, aquest diumenge a la nit a TV3, en la qual ha demanat que el govern espanyol enviï a la Generalitat el requeriment previ a l'aplicació de l'article 155. El portaveu de CatComú ha considerat que Catalunya no es mereix "pagar tres i quatre vegades per la repressió del PP".

En referència a la taula de partits que ha convocat Torra per a aquest divendres, Mena ha avisat que el president de la Generalitat encara és a temps de sumar-hi entitats socials, una ampliació que han defensat els comuns les últimes setmanes. El portaveu del partit ha demanat a l'executiu català que la trobada no es quedi en una "foto protocol·lària" i que serveixi per plantejar una "agenda a l'horitzó" i per construir un "espai transversal".

La confluència de l'esquerra alternativa ha expressat el seu descontentament amb el pacte del PP i el PSOE per situar el jutge Manuel Marchena com a president del Consell General del Poder Judicial (CGPJ), i Mena ha assenyalat que "no és una renovació". El també diputat al Congrés ha anotat que hauria preferit que fos una dona qui encapçalés el màxim òrgan judicial.