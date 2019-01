Meritxell Budó es perfila ara per assumir la conselleria de Presidència

Després que la diputada del PDECat Lourdes Ciuró descartés assumir el departament de Presidència per centrar-se en la cursa a l'alcaldia de Sabadell, el nom que la cúpula de JxCat perfila ara per substituir Elsa Artadi a la conselleria, segons diverses fonts consultades, és Meritxell Budó. Propera a l'exconseller de Presidència Jordi Turull i llicenciada en Farmàcia, actualment és alcaldessa de la Garriga des de 2011 i vicepresidenta de la Diputació de Barcelona. També ha format part de l'estructura fundacional del Consell per la República, sent doncs propera a l'expresident Carles Puigdemont.

Segons diverses fonts consultades, el relleu de la portaveu del Govern es pot desencallar la setmana que ve un cop s'acabi de tancar la llista de Barcelona que lideraria l'exconseller Joaquim Forn i la mateixa Elsa Artadi. El president de la Generalitat, Quim Torra, ja ha tornat de viatge oficial dels Estats Units -hi ha estat de dilluns a divendres- i en els propers dies validarà els canvis. Fonts del seu entorn han defugit el debat de noms les últimes setmanes, però admeten que si Artadi fa el salt la remodelació de l'executiu es fa imminent. Ara bé, no confirmen noms.

És per això que malgrat que tot apunta a Budó, altres fonts no descarten canvis d'última hora: s'han apuntat els consellers Damià Calvet, Àngels Chacón o Laura Borràs, i també la vicepresidenta del PDECat, Míriam Nogueras, tot i que destinar-la al Govern suposaria que el sector més proper a Puigdemont perdés influència al partit i a Madrid.

Negociacions per Barcelona

En els últims dies, l'exconseller Forn, en presó preventiva des del 2 de novembre de 2017, ha intensificat els contactes amb Artadi, i l'alcaldable del PDECat, Neus Munté, per tancar una candidatura per les eleccions municipals del 26 de maig. El repte està en conciliar totes les sensibilitats de l'espai de JxCat: des dels regidors del PDECat que volen optar a la reelecció fins a l'entorn d'Artadi, que si s'incorpora a la llista vol comptar també amb un equip de la seva confiança. L'altre actor que també es troba en les converses és Ferran Mascarell, delegat del Govern a Madrid.

Segons fonts de l'entorn de Mascarell, tot i que mostren la voluntat de sumar en una mateixa candidatura, també posen condicions: s'ha de parlar de "projecte" i fer una "llista de ciutat" que compti amb els "sectors professionals" de Barcelona. Així, segons les mateixes fonts, ara per ara Mascarell manté que es presentarà amb el seu propi equip per aspirar a l'alcaldia com a candidat independent.

Tanmateix, fonts de JxCat afirmen que en els propers dies s'intensificaran encara més les converses i aspiren a poder arribar a un acord. Tot apunta que Forn encapçalarà una llista amb les sigles de JxCat, de manera que la Crida -que es fundarà el 26 de gener- no es presentaria en els comicis locals. Els moviments es fan a contrarellotge abans que Forn i la resta de presos polítics siguin traslladats a Madrid per afrontar el judici.