Mig centenar d’escons buits al Congrés per rebre el rei

Felip VI dona avui el tret de sortida a la legislatura espanyola. És el segon cop que el monarca presideix l’obertura solemne de les Corts, un acte protocol·lari al Congrés amb el qual es rep el nou executiu. L’últim cop va ser el 2016 i, a l’altra banda, tenia un executiu monocolor del PP que l’havia rebut amb reverències dos anys enrere quan va substituir el seu pare al tron. Ara el monarca tindrà al davant el primer govern de coalició des de la dictadura, i integrat per republicans -però que de moment no prioritzen un canvi de sistema-. També es trobarà amb l’hemicicle més republicà des de la Transició: gairebé mig centenar de diputats i senadors ja han anunciat que li faran el buit i no aniran a l’acte solemne a la cambra baixa espanyola.

Membres d’ERC, JxCat, EH Bildu, la CUP i el BNG llegiran un manifest comú en què enumeraran les raons per les quals no assisteixen a la cerimònia. En total hi ha 49 persones (29 diputats i 20 senadors) que no assistiran a l’acte, tot i que segurament no es traduirà en un espai buit a l’hemicicle, ja que ocuparan els seus escons senadors d’altres partits. Junts per Catalunya se suma per primera vegada al boicot. Les relacions estan trencades amb la monarquia des del discurs de Felip VI en resposta al referèndum de l’1-O. En l’anterior acte, el del 2016, encara hi van assistir representants del PDECat.

El primer govern de coalició

Després d’una rebuda oficial a través de la Porta dels Lleons -que només s’obre per a aquestes ocasions i el Dia de la Constitució-, el rei, la reina, la princesa Elionor i la infanta Sofia entraran a l’hemicicle al so de l’himne espanyol. La presidenta del Congrés, Meritxell Batet, donarà el tret de sortida a l’acte, que conclourà amb el discurs de Felip VI. Al davant tindrà un govern atapeït a la primera fila. Els escons blaus s’han hagut d’ajustar perquè hi cabessin el total de 23 butaques, que de moment comparteixen botó de vot i pantalla. Per primera vegada, el líder d’Unides Podem, Pablo Iglesias, així com la seva número dos, Irene Montero, Alberto Garzón i Yolanda Díaz baixaran dels seus escons per asseure’s al banc del govern espanyol.

Unides Podem ha rebaixat les seves consignes republicanes des que forma part del govern de coalició. De fet, Garzón va anomenar per primera vegada “rei” a Felip VI durant el moment de prometre el càrrec de ministre de Consum a la Zarzuela. Fins llavors sempre l’havia anomenat “el Borbó” en totes les declaracions com a diputat.

L’anunci de la coalició entre el PSOE i Unides Podem no va caure bé a la Casa del Rei. La monarquia espanyola no ha aconseguit fer-se un lloc entre els ciutadans després de l’abdicació de Joan Carles I i de la condemna del cunyat del rei, Iñaki Urdangarin, per corrupció. El baròmetre espanyol del Centre d’Investigacions Sociològiques (CIS) continua mirant cap a una altra banda i evita preguntar per la valoració de la monarquia i per quin tipus de sistema prefereixen els enquestats.

Qui ja ho fa al conjunt de l’Estat és el sondeig català del Centre d’Estudis d’Opinió (CEO). D’acord amb l’enquesta del novembre, la monarquia espanyola suspèn arreu d’Espanya. Felip VI treu un 2,21 sobre 10 a Catalunya, mentre que al conjunt de l’Estat treu un 4,45. Amb tot, continua sent una nota superior a la que obté el president espanyol, Pedro Sánchez, en l’última enquesta del CIS: un 4,2 sobre 10 -la més alta entre tots els líders estatals.