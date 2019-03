Milers de persones es manifesten a Altsasu en contra de la sentència de l'Audiència Nacional

Un manifestació multitudinària ha recorregut aquest diumenge els carrers d'Altsasu (Navarra) per protestar contra l'última sentència de l'Audiència Nacional que confirma les penes imposades a vuit joves de la localitat per la baralla en un bar de dos guàrdies civils i les seves parelles.

A la manifestació, convocada pels col·lectius Altsasu Gurasoak i Altsasukoak Aske, i secundada per veïns, organitzacions socials i partits polítics, hi han acudit entre 35.000 i 50.000 persones, segons la Delegació del govern espanyol a Navarra, i 60.000 segons els impulsors, que s'han manifestat pels carrers darrere d'una pancarta amb el lema en basc i castellà "No és justícia".

Entre els assistents hi havia representants de les principals institucions navarreses, el govern i el Parlament Foral, a més de l'Ajuntament d'Altsasu i de formacions polítiques com Geroa Bai, EH Bildu, Podem, Esquerra-Ezkerra i ERC. La portaveu del govern navarrés, Maria Solana, va dir en declaracions als mitjans de comunicació que condemnen l’agressió del 2016 als guàrdies civils, però va destacar la “manca de propocionalitat” del cas.

Sostinguda per familiars i amics dels encausats, la pancarta principal ha estat seguida per nombroses banderes, ikurriñes i estelades entre moltes d'altres, així com vuit grans lletres que conformaven la paraula 'justizia' i després les fotografies dels vuit joves condemnats. El dissabte dia 16 de març, a Madrid, els familiars dels joves d'Altsasu van donar suport a la manifestació també de les forces independentistes en contra del judici del Procés.

L'afluència de manifestants procedents de diferents punts de Navarra i diferents comunitats autònomes ha ocasionat problemes de trànsit i retencions a la localitat, que ha quedat desbordada, ja que, segons dades oficials del 2018, no arriba a una població de més de 7.500 persones.

Durant el recorregut nombrosos veïns i visitants, quan passava la capçalera aplaudien i ovacionaven amb el crit "Altsasukoak askatu!" (Els d'Altsasu, lliures!)

Després d'hora i mitja de recorregut per la localitat, on s'havien senyalitzat els llocs relacionats amb els fets del 2016 i les detencions posteriors, la marxa ha arribat al punt final, on els convocants han insistit que la sentència de l'Audiència Nacional "respon a interessos polítics", però han considerat que amb gestos com el d'aquest diumenge "la dignitat, la veritat i la solidaritat estan guanyant aquesta partida".

651x366 Milers de persones es manifesten a Altsasu en contra de la sentència de l'Audiència Nacional / EFE Milers de persones es manifesten a Altsasu en contra de la sentència de l'Audiència Nacional / EFE

Els pares dels condemnats Edurne Goikoetxea i Gotzon Urrizola han lamentat que en aquest cas "no hi hagi hagut justícia" i que s'hagin conculcat "drets fonamentals" com són els seus drets a un judici just, a la llibertat i a la proporcionalitat de les penes, entre d'altres.

Ha tancat l'acte Ainara Urkijo, l'única dels vuit joves que està en llibertat, perquè ha estat condemnada a una pena més baixa -dos anys-, que ha llegit una carta dels seus amics escrita des de la presó en la qual aquests han donat les gràcies als presents perquè aquestes "mostres de solidaritat i suport ens ajuden".

La sentència va confirmar fa dues setmanes les penes de 2 a 13 anys de presó per als autors dels fets, succeïts el 2016. Tot i que la sala d'apel·lació de l'Audiència Nacionalva va descartar que es tractés d'un delicte de terrorisme com demanava la fiscalia, sí que va apreciar delictes d'atemptat a agents de l'autoritat, lesions, desordres públics i amenaces.