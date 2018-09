Un any després dels escorcolls del 20 de setembre a dependències de la Generalitat per aturar els preparatius del referèndum, milers de persones han tornat a concentrar-se davant la seu del departament d'Economia, a la rambla de Catalunya a l'altura de la Gran Via. En l'acte s'ha volgut remarcar el caràcter "pacífic i no violent" de totes les manifestacions independentistes, i s'han tingut paraules de record per a Jordi Sànchez i Jordi Cuixart, empresonats des de fa més d'onze mesos per les manifestacions d'aquell dia.

Fins a la concentració davant d'Economia s'hi han acostat també el president de la Generalitat, Quim Torra; el president del Parlament, Roger Torrent; el vicepresident del Govern, Pere Aragonès; la consellera de la Presidència, Elsa Artadi; la presidenta de l'ANC, Elisenda Paluzie, i el vicepresident d'Òmnium, Marcel Mauri, entre altres dirigents independentistes.

540x306 Milers de persones tornen a concentrar-se davant d'Economia un any després dels escorcolls / PERE VIRGILI Milers de persones tornen a concentrar-se davant d'Economia un any després dels escorcolls / PERE VIRGILI

Els líders de l’ANC i d’Òmnium, Jordi Sànchez i Jordi Cuixart, han enviat una carta des de la presó de Lledoners i l'han llegit l’exdiputat de la CUP David Fernàndez i la cuinera Ada Parellada. Tots dos han subratllat “la dignitat personal i col·lectiva” que es va viure l’any passat el 20-S. “Aquell 20-S va ser el presagi de l’1-O”, han assegurat després de demanar a la ciutadania que “no defalleixi”. “La nostra presó és injusta, com injust és el nostre judici”, han denunciat. Per això, han demanat a la ciutadania que els ajudin a “explicar arreu” la seva situació, perquè “tothom sap que no hi va haver violència”. “Jutges i fiscals ho saben, però menteixen i prefereixen mantenir relats acusatoris inventats per tenir-nos tancats a la presó i amb el nostre càstig per castigar-vos i silenciar-vos a tots vosaltres”, han conclòs.

Durant la seva intervenció, la presidenta de l'ANC, Elisenda Paluzie, ha defensat que la concentració d'avui no és només per recordar el 20-S. "No commemorem el 20-S, ens estem reivindicant", ha afirmat, i ha donat les gràcies a la gent que el 20-S va agafar "el timó" del referèndum i va assumir responsabilitats. "El 20-S va ser el dia que va començar la provocació de l'Estat per construir un relat de violència, però no se'n van sortir. Buscaven violència i no n'hi va haver ni una", ha defensat. "Ara ja fa 11 mesos que els Jordis són, de manera indigna, a la presó, però no aconseguiran convertir el nostre dret de determinació en un delicte", ha conclòs.

Per la seva banda, el vicepresident d’Òmnium, Marcel Mauri, ha afirmat que avui l’independentisme es mobilitza “per demostrar que va fer front a la retallada de llibertats de fa un any”. “Hem demostrat que ni la presó ni la seva violència no és un límit per a la nostra democràcia”, ha avisat Mauri, que ha opinat que el 20-S va ser “una victòria, una onada que va permetre arribar a l'1-O”, quan l'Estat, ha dit, “va saber que havia perdut”.

“No tenen vergonya, acusar Sànchez i Cuixart de sedició”, ha denunciat, abans de demanar que la fiscalia retiri tots els càrrecs contra els líders independentistes si és que no volen ser “còmplices de l’extrema dreta”. “Han tornat a perdre i tornaran a perdre”, ha asseverat. Per a Mauri, l’independentisme ha d’estar “unit” per vèncer l’estat espanyol. “Els valors democràtics estan en risc”, ha avisat el vicepresident d’Òmnium. “No menystinguem mai el que vam fer, perquè allà hi ha la clau de tot plegat”, ha demanat Mauri, que ha acabat amb unes paraules que Jordi Cuixart ha enviat des de la presó: “Si depèn de nosaltres, no fallarem. Davant d’un cop d’estat en tota regla, serenor, coratge i lluita”.