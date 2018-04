Militants de Podem Catalunya porten les primàries als tribunals

Les polèmiques primàries de Podem Catalunya acabaran als tribunals. Amb el període de votacions ja ha engegat i una campanya plena d'impugnacions i batalles legals, dos militants han pres la decisió de presentar una demanda als tribunals perquè resolgui si el procediment s'ha fet d'acord amb la llei. Un d'ells és Lluís Romance, militant del districte de Sant Martí de Barcelona que des de l'inici de les primàries ha denunciat les suposades incompatibilitats de Xavier Domènech. L'altre és David Lloveras, de Podem Mataró, que ja l'ha presentat. En declaracions a l'ARA, Romance ha assegurat que utilitzarà la campanya de micromecenatge que ha llençat per "reforçar" la demanda de Lloveras.

Arran de les impugnacions de Romance, la Comissió de Garanties Democràtiques catalana s'ha pronunciat en diverses ocasions a favor de retirar la candidatura del cap de files de Catalunya en Comú, però el Comitè Electoral i la gestora s'han negat a fer-ho adduint que l'òrgan autonòmic no té competències i que, per tant, es va extralimitar de funcions. A més, la Comissió de Garanties Democràtiques estatal va rebutjar la impugnació i va declarar que la seva decisió era ferma.

Romance ha obert una campanya de microfinançament i ha sol·licitat un total de 2.000 euros per fer front als costos de la causa judicial. Fa dos dies que la va iniciar i, de moment, n'ha aconseguit 140. La iniciativa podria comptar, a més, amb el suport d'algunes candidatures adversàries a la d''Amb tu, més Podem', la que encapçala Domènech, segons ha pogut saber l'ARA. Romance creu que la Llei de partits polítics l'empara. "Els militants sempre tenen el dret a acudir a l'òrgan de defensa de l'afiliat", subratlla Romance en l'exposició de motius que ha escrit a la plataforma de micromecenatge, fent referència a la normativa espanyola sobre les formacions polítiques.

De fet, la mateix Comissió de Garanties catalana ja va anunciar que es plantejava portar les primàries a la justícia, després que les seves resolucions fossin ignorades pels òrgans que dirigeixen el procediment. Si finalment feia el pas, demanaria que se suspengués el procés, però recordava també que qualsevol militant pot fer el pas. Així ho ha fet David Lloveras, que ha presentat una demanda civil al jutjat de primera instància de Mataró contra el partit demanant que es suspengui la candidatura de Domènech i es declari nul el procediment de primàries.

"Vulneració dels drets fonamentals"

La doble militància, denuncia Lloveras, va en contra del reglament d'incompatibilitats dels estatuts de Podem de Vistalegre II. L'article 6 de la normativa interna, tanmateix, deixa en mans del Comitè Electoral i de la Comissió de Garanties democràtiques l'incompatibilitat o no en cas que l'afiliat "tingui un càrrec destacat en un altre partit", com seria el cas de Xavier Domènech amb Catalunya en Comú. A la denúncia, Lloveras qualifica aquesta possible violació del codi intern com una "vulneració dels drets fonamentals" de lliure associació i elecció de càrrecs, recollida als articles 22 i 23 de la Constitució espanyola.



Encarregat de xarxes de la candidatura d'Albano-Dante Fachin el 2016, Lloveras defineix la ingerència de Pablo Iglesias al partit a Catalunya com "el 155 de Podemos a Catalunya". Prèviament, el 2015, va tenir un conflicte amb el partit després de denunciar de transfuguisme la regidora Anna Maria Caballero, inicialment a VoleMataró que després es va declarar no adscrita.

Des de dijous, 57.592 inscrits poden votar els candidats a la secretaria general, el Consell Ciutadà Autonòmic i la Comissió de Garanties. 25.718 són inscrits actius, és a dir, que ja han votat en alguna ocasió el darrer any.