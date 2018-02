Millo afirma que Torrent va "insultar la intel·ligència" dels advocats de l'ICAB

El delegat del govern espanyol a Catalunya, Enric Millo, considera que el president del Parlament, Roger Torrent, va fer un discurs "ofensiu" i que "insulta la intel·ligència dels assistents" quan ahir, al Col·legi d'Advocats de Barcelona (ICAB), va denunciar la repressió de l'Estat i va afirmar que a Espanya hi ha presos polítics. "El que va dir no s'ajusta a la realitat", ha criticat Millo aquest dissabte abans de recordar que el seu discurs "era més un míting polític que un acte institucional: no és el que s'espera d'un president del Parlament", ha lamentat durant la clausura d'un debat que Societat Civil Catalana ha organitzat a l'Auditori de Girona davant la presència d'un centenar de persones.



De fet, segons Millo –que també era a l'acte de l'ICAB–, Torrent es va "equivocar de lloc, de missatge, de to i de tot" i "només buscava notorietat comunicativa". Per aquestes raons, el delegat estatal espera que Torrent "rectifiqui" i "es posi a treballar per aconseguir una investidura amb un president que compleixi els requisits legals".

Sobre la resposta d'alguns dels fiscals i advocats –fins i tot el president del TSJC–, que se'n van anar de l'acte en sentir les paraules 'presos polítics', creu que és "molt comprensible" perquè el que va dir el president del Parlament "era ofensiu". I ha lamentat que Torrent segueixi els passos de la seva predecessora en el càrrec, Carme Forcadell, que, segons Millo, "només representava una part dels catalans i va provocar la divisió que hi ha a Catalunya".

També carrega contra Colau

Posteriorment, i en declaracions als mitjans, el delegat també ha carregat contra l'anunci de l'alcaldessa de Barcelona, Ada Colau, de no assistir a les recepcions oficials previstes per a diumenge i dilluns al Mobile World Congres. "És un gest molt inoportú. No és el millor moment. Hi ha moments per fer gestos de cara a la galeria, per fer postureig, però no quan des del govern d'Espanya s'està treballant per garantir la permanència i continuïtat [del Mobile]", ha criticat. A més, ha advertit que gestos com el de Colau "no aporten res i fins i tot poden posar en perill l'estabilitat d'esdeveniments tan importants com el MWC en el futur".

"Els comandaments dels Mossos són uns colpistes"

Durant el debat organitzat per Societat Civil Catalana, el conductor de l'acte, el periodista Albert Castillón ha donat la paraula a diversos assistents que han denunciat casos de repressió per part dels independentistes. Per exemple, ha agafat la paraula una mosso d'esquadra, Imma Alcolea, que ha assegurat que "els comandaments dels Mossos són tots uns colpistes". I ha titllat la Generalitat de "Genegestapo" perquè, segons ha denunciat, "està fent un cop d'estat des de dins de les institucions".

Alcolea –que no ha volgut fer declaracions a l'ARA perquè també considera que és un "mitjà colpista"– ha criticat que fa 13 mesos que està expedientada perquè al seu Facebook va escriure que Puigdemont "era un mort de gana sense ofici ni benefici" i un "babau". L'agent ha assegurat que va ser la seva mare qui va publicar aquestes paraules per error des del seu compte. I ha denunciat que a ella se li obri un expedient quan hi ha "companys de la policia que publiquen a les xarxes que Soraya és una colpista o el rei un dictador". Segons l'agent, el cos dels Mossos li ha "destrossat la vida" i reclama al ministre d'Interior que li deixi "canviar de cos policial".