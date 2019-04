El ministeri fiscal rebutja que Sànchez, Rull i Turull participin en actes de campanya

El ministeri fiscal s'ha oposat aquest dimecres al fet que Jordi Sànchez, Josep Rull i Jordi Turull puguin acudir a actes de campanya durant els recessos del judici al Suprem. Els fiscals del Tribunal Suprem també s'oposen al fet que els presos puguin oferir entrevistes o donar rodes de premsa en els descansos o abans de l'inici de la sessió.



Javier Zaragoza i Fidel Cadena, fiscals de la sala penal del Suprem i signants de la resolució, argumenten la decisió pel fet que els candidats van integrar-se a les llistes "quan ja estaven privats de llibertat i enmig del judici oral que continua celebrant-se" i que, per tant, encara que aquesta situació pugui "comportar una limitació evident per a la participació en la campanya", en cap cas, asseguren, "suposa la impossibilitat de ser escollits".



En aquest sentit, el ministeri fiscal justifica que els presos es presenten en un sistema de llistes tancades i que, per tant, la defensa de l'ideari del partit "està atesa per la resta d'integrants" de la candidatura. Els fiscals recorren, també, a la presó preventiva i recorden que va ser dictada "davant del risc que els investigats poguessin impulsar mobilitzacions públiques violentes" i, per tant, conclouen que accedir a la petició de Sànchez, Turull i Rull podria "possibilitar situacions de risc".





Els caps de llista de Junts per Catalunya per Barcelona, Tarragona i Lleida van presentar un escrit a l'alt tribunal el 12 d'abril en què sol·licitaven permís per atendre als mitjans de comunicació durant els recessos del judici. En previsió de la negativa de la sala penal del Suprem, Jordi Pina, l'advocat dels tres candidats que actualment estan sent jutjats, demanava que aquests fossin "degudament custodiats si fos necessari per les forces de seguretat de l'Estat".



El d'aquest dimecres no és l'únic cop de porta que les autoritats espanyoles han donat als presos independentistes i candidats al 28-A. La setmana passada el tribunal rebutjava la petició de llibertat dels candidats al 28-A i també a Joaquim Forn, candidat de JxCat el 26-M a l'Ajuntament de Barcelona. La mateixa setmana, la Junta Electoral Central s'oposava a la petició de Jordi Sànchez de celebrar debats a la presó de Soto del Real.