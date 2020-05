La Moncloa permetrà passejar i fer esport de 6 a 23 hores en els municipis de fins a 10.000 habitants

De 6 del matí a 11 de la nit de forma ininterrompuda podran passejar i fer esport les persones que resideixin en municipis de fins a 10.000 habitants. És una de les novetats que el govern espanyol està ultimant per seguir amb la desescalada i que aquest diumenge el president de l'executiu, Pedro Sánchez, ha comunicat als presidents autonòmics. Fins ara només desapareixien les franges horàries durant el dia en les localitats de menys de 5.000 habitants, però la Moncloa considera que "no hi ha cap perill d'aglomeracions" tampoc en el cas dels municipis de fins a 10.000 veïns. Hi ha 90 municipis catalans, d' ntre 5.000 i 10.000 habitants, que se'n veuran beneficiats, i la limitació horària es mantindrà, de moment, en 121 localitats.

"La gran majoria de municipis de menys de 10.000 habitants estan en una situació molt favorable, no crec que sigui cap problema", ha apuntat en la roda de premsa d'aquest mateix diumenge el director del Centre de Coordinació d'Alertes i Emergències Sanitàries (CCAES), Fernando Simón. Segons ell, en cas que es detecti un focus d'infecció en un municipi concret, les comunitats autònomes hauran d'aplicar les mesures de control pertinents.

A més, en la fase 1, "a petició de molts dels governs autonòmics" es permetrà la caça i la pesca. Segons ha informat el govern espanyol, Sánchez ha explicat que aquests són dos exemples que demostren que s'està "cogovernant" la desescalada, davant les nombroses crítiques que ha rebut les últimes setmanes per la recentralització de competències. De fet, en la cinquena pròrroga de l'estat d'alarma, que aquest dissabte va esbossar públicament el mateix Sánchez, es preveu retornar competències a les autonomies en Interior i Transports –també Defensa deixarà de tenir poders especials– però no en Sanitat, per la qual el ministre Salvador Illa continuarà sent el "comandament únic" si el PSOE i Unides Podem aconsegueixen els suports per aprovar la pròrroga al Congrés de Diputats.

Simón assegura que estem a "punt d'acabar amb la transmissió"

El nombre de morts per coronavirus en les últimes 24 hores ha caigut fins als 87 al conjunt de l'Estat. D'aquesta manera, per primera vegada en dos mesos la xifra de víctimes mortals baixa del centenar. En total, segons les dades del ministeri de Sanitat, ja són 27.650 persones les que han mort per covid-19 al conjunt de l'Estat.

Pel que fa als contagis diagnosticats per PCR, 421 persones s'han infectat en les últimes hores, 327 persones han necessitat ser hospitalitzades i s'han registrat 28 nous ingressos a les UCI. Des que va començar la pandèmia 231.350 casos han estat diagnosticats amb PCR i 149.576 l'han superat. E l nombre total de professionals sanitaris que han contret el virus s'eleva fins als 50.938.

Tot i l'efecte que pugui tenir el cap de setmana en les dades, Fernando Simón ha fet una valoració positiva de l'evolució que està seguint la pandèmia al conjunt del territori espanyol tot i matisar "la duresa que representa sempre parlar de víctimes mortals". Simón ha explicat que estem en una situació de transmissió baixa del virus molt favorable, perquè la major part dels contagis ja no s'estan produint en les activitats socials. Tot i insistir que el més important ara és no abaixar la guàrdia, el responsable tècnic del ministeri ha assegurat que "estem a tocar d'acabar amb la transmissió sempre que no hi ha hagi un nou rebrot". En aquest sentit, Simón ha reconegut que encara hi ha cadenes de transmissió que no s'han pogut identificar.

Per evitar un nou rebrot, el director del CCAES ha tornat a recordar que cal ser molt estrictes amb el compliment de les mesures que incorpora cada fase, i preguntat per la teoria que si el millor que pot fer una persona sana és passar el virus i quedar així immunitzat, Simón ha contestat que "no és ni la solució més solidària ni la més prudent", pel risc de contagis que això podria provocar.

A partir de dilluns, les dades es notificaran a la tarda

Donat que l'evolució de la pandèmia és positiva, Simón ha avançat que s'han modificat els indicadors d'interès per avançar d'una fase a l'altra de la desescalada, i ha detallat que a partir d'ara es basaran en "les dades de detecció precoç, en la capacitat de realitzar un diagnòstic avançat a pacients sospitosos, en la positivitat de les mostres i en la capacitat de reacció el més ràpida possible quan es detecti qualsevol focus de transmissió". Per aquest motiu es modifiquen els sistemes de vigilància de cada un dels territoris i a partir de demà el ministeri notificarà les dades a la tarda (i no a mig matí com feia fins ara). Això permetrà "agafar el dia natural com a base, i poder fer un seguiment més detallat de la pandèmia". Les rodes de premsa de Fernando Simón es convocaran a partir d'aquest dilluns a la tarda.