La Moncloa alerta Torrent que la querella contra Llarena pot suposar un delicte de malversació

El portaveu del govern espanyol, Íñigo Méndez de Vigo, ha censurat aquest divendres l'acord de la mesa del Parlament per presentar una querella contra el jutge Pablo Llarena per prevaricació i ha alertat que pot suposar un delicte de malversació, entre d'altres. En roda de premsa després del consell de ministres, ha assenyalat que "uns grups polítics" han obligat a presentar una querella "contra el criteri dels lletrats" i ha assenyalat que això pot suposar un delicte de "malversació", a més "d'altres delictes". "Seria bo que el Parlament de Catalunya s'ajustés al que diu el cos de lletrats -ha afegit-. Que després no diguin que no saben les conseqüències del que feien, perquè els ho han advertit".

El ministre de Justícia, Rafael Catalá, ja ha avançat aquest matí en una entrevista a Onda Cero que la querella del Parlament "té ànim d'amenaça". El ministre ha advertit que l'independentisme "s'equivoca" si vol "acovardir" el jutge.

Ara bé, el govern de Mariano Rajoy no ha amenaçat de moment en presentar ja una querella per malversació. Fonts de la Moncloa han assenyalat que, per ara, ni ho estan estudiant. De moment han recomanat al president del Parlament, Roger Torrent, i als membres de la mesa que han votat a favor de presentar la querella per prevaricació que fessin cas a la recomanació dels lletrats per evitar-se "disgusts". "La notícia l'hem conegut a les 12h del matí i tot just els puc donar la primera impressió -ha defensat Méndez de Vigo-. Però crec que seria bo seguir els consellers dels funcionaris dels Parlament de cara a prendre segons quines decisions per evitar-se disgusts".

En el passat, el govern espanyol ja es va querellar a través de la fiscalia contra l'expresidenta del Parlament, Carme Forcadell, pels delictes de desobediència i prevaricació. La causa va anar a parar llavors al Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, mentre que el Tribunal Constitucional també la va avisar a través de recursos presentats per la Moncloa.

Sobre el nou veto a la investidura de Jordi Sànchez, Méndez de Vigo s'ha espolsat responsabilitats i ha recordat que està en mans de Torrent escollir un candidat "viable". "Si el president del Parlament segueix fent propostes que són inviables perquè incompleixen la decisió del TC, podem continuar així molt de temps", ha dit recordant que mentrestant l'executiu espanyol segueix governant a Catalunya per via del 155.

"Cap tribunal ha exonerat Puigdemont"

El govern espanyol ha iniciat una campanya internacional per intentar guanyar el relat contra el Procés fora d'Espanya. Un dels diaris més influents d'Alemanya, el 'Süddeutsche Zeitung', publica avui una entrevista a la vicepresidenta del govern espanyol, Soraya Sáenz de Santmaría; el president del Parlament Europeu, Antonio Tajani, va estar de visita dimecres a Madrid; i divendres que ve la cap de premsa de la Moncloa presenta en un esmorzar informatiu a la capital espanyola al portaveu en cap de la Comissió Europea.

Méndez de Vigo ha insistit aquest divendres que la justícia alemanya en cap cas ha "exonerat" Carles Puigdemont i que l'euroordres tot just s'està tramitant perquè no s'ha pres cap decisió "sobre l'assumpte".

Roda de premsa de Rajoy a les 15.15h

La tradicional roda de premsa del consell de ministres ha coincidit amb la visita del primer ministre danès a la Moncloa. Està previst que el president del govern espanyol, Mariano Rajoy, també comparegui en roda de premsa a les 15.15h juntament amb el seu homòleg. Té a les seves mans pressionar a Cristina Cifuentes, perquè dimiteixi, després que la Universidad Rey Juan Carlos I hagi comunicat avui la suspensió del director de l'institut del polèmic màster de la presidenta de la Comunitat de Madrid.