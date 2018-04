Rafael Catalá assegura que la querella del Parlament contra Llarena "amaga ànim d'amenaça"

El ministre de Justícia, Rafael Catalá, ha dit avui que l'anunci de la majoria independentista del Parlament de presentar una querella contra el magistrat del Tribunal Suprem Pablo Llarena "amaga un cert ànim d'amenaça". "Contra les decisions dels jutges hi ha els recursos i a mi em sembla que s'estan equivocant a l'intentar acovardir o fins i tot amenaçar un magistrat a base d'escarnis, de pintades a casa seva i de presentar-li una querella per fer la seva feina", ha defensat en una entrevista a Onda Cero. I ha insistit: "Jo crec que és un error gravíssim que a més amaga un cert ànim d'amenaça, de si no em dius el que jo vull et poso una querella".

Segons el parer de Rafael Catalá, es tracta d'"una deriva molt molt perillosa en un estat democràtic". "Em sembla que l'any 2018 a Catalunya, a Barcelona, a Espanya, que hi hagi persones que hagin de portar escorta perquè uns suposats comitès per a la república els estan amenaçant, pintant les seves façanes i dirigint tuits ofensius jo crec que és intolerable", ha argumentat.

El titular de Justícia ha manifestat que "pensava que havíem superat ja aquelles èpoques de les amenaces, de les coaccions i de la tensió" i ha desitjat que es treballi "més per la convivència i pel respecte mutu i menys per les amenaces"