Els Mossos detenen quatre persones per entrar al Parc de la Ciutadella el dia de la investidura ajornada de Puigdemont

Els Mossos d'Esquadra han detingut quatre persones de Malgrat de Mar, Arenys, Solsona i Òrrius per entrar al Parc de la Ciutadella el 30 de gener, el dia que estava previst el ple d'investidura de Carles Puigdemont, però que el president del Parlament, Roger Torrent, va ajornar —després de les mesures cautelars dictades pel Tribunal Constitucional, entre les quals obligava el candidat a ser presencialment a l'hemicicle per ser investit—. Segons informen fonts policials, als detinguts se'ls acusa dels delictes d'atemptat contra agents de l'autoritat i desordres públics. Els Mossos desvinculen totalment aquestes detencions amb l'operatiu policial que la Guàrdia Civil està fent contra els CDR.

Després que el president del Parlament decidís ajornar el ple d'investidura de Carles Puigdemont, l'ANC i els CDR van decidir mantenir les concentracions convocades al migdia davant del Parc de la Ciutadella. Un cop les entitats sobiranistes van donar per acabada la manifestació, alguns dels concentrats van obrir una de les portes del parc, van superar el cordó policial dels Mossos i es van plantar just davant les portes del Parlament, on es van estar fins a la mitjanit. En els últims mesos, els Mossos d'Esquadra blinden el parc de la Ciutadella quan hi ha ple del Parlament.

L’entrada dels manifestants al Parc de la Ciutadella va provocar càrregues dels Mossos, que van deixar un balanç de tres persones ateses, dos detinguts i 24 agents ferits lleus, segons dades del SEM. Durant tota la tarda, els manifestants van mantenir-se darrere les tanques que la policia havia posat davant del Parlament, tot i que en algun moment els manifestants van intentar superar-les, cosa que va provocar moments de tensió amb els agents del cos.