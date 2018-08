Els Mossos identifiquen catorze persones que arrencaven llaços grocs i símbols independentistes a la Ribera d'Ebre

Els Mossos d'Esquadra van identificat aquest divendres a la matinada 14 individus com a possibles autors de danys al domini públic a la comarca de la Ribera d'Ebre. Segons TV3, un dels identificats seria un guàrdia civil. La policia catalana va ser alertada cap a les dues de la matinada que a Móra la Nova hi havia un grup que despenjava llaços grocs, símbols independentistes i cartells que demanen l'alliberament dels "presos polítics".

En desplaçar-se fins al lloc hi van trobar dos vehicles i en van aturar un. Hi anaven 4 persones que duien cúters, ganxos, frontals, roba fosca, mocadors i un mapa amb pobles de l'entorn marcats amb diversos recorreguts, entre els quals, Vandellòs i Tivissa. Davant d'això, els agents es van dirigir fins a aquesta última localitat, on van identificat 8 persones més que també retiraven llaços amb dos vehicles més.

Segons fonts policials, s'ha decomissat el material i s'han obert diligències per si algú denuncia danys. El departament d'Interior ha iniciat accions per la presumpta infracció greu de la llei 4/2015 de seguretat ciutadana, que sanciona aquestes accions amb multes de 601 a 30.000 euros.

La policia no té constància que s'hagi produït cap confrontació entre aquest grup d'individus i els veïns dels municipis afectats.



Segons l'alcalde de Tivissa, Jordi Jardí, aquest grup de persones han tret els llaços grocs situats a l'entrada del municipi i a les places de la Baranova i del Portal de l'All. Jardí descarta denunciar els fets, ja que considera que no han vulnerat cap propietat municipal ni han ocasionat danys al mobiliari urbà.



"No han tocat el llaç groc que s'encén cada nit a l'Ajuntament, i no el pensem retirar", ha afirmat l'alcalde. "A partir d'aquí, els CDR de Tivissa i de la comarca, que van omplir les places del nostre poble, són lliures de reposar-los", ha afegit. I és que Jardí ha assegurat que el consistori mantindrà la mateixa actitud, "respectar" aquests símbols.



A més a més, l'alcalde té previst reunir-se aquest diumenge amb l'equip de govern per valorar les "circumstàncies que es puguin donar a partir d'aquest moment.

Puigdemont reclama explicacions a la delegada del govern

L'expresident de la Generalitat Carles Puigdemont s'ha fet ressò de la notícia, i ha reclamat que el govern espanyol i la seva delegada a Catalunya, Teresa Cunillera, comencin a donar explicacions. "El seu 'A por ellos' beneït per Felip VI se'ls està escapant de les mans i amenaça d'agreujar l'onada de violència desfermada. És gravíssim", ha dit a través de Twitter.