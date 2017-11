Mundó, des de la presó: "És un orgull formar part d'un país amb gent honesta i compromesa, que mai no es rendeix"

El conseller de Justícia, Carles Mundó, ha enviat una carta des de la presó d'Estremera en què agraeix els "centenars" de missives que reben els consellers del Govern al centre penitenciari i que "ens mantenen molt connectats amb el batec de la gent". Mundó explica, en el text que ha adreçat a RAC1, que és un "orgull formar part d'un país on hi ha tan bona gent, honesta i compromesa, que mai no es rendeix ni defalleix".

Són cartes, segons el conseller, "d'agraïment, d'ànims i d'esperança" però també "d'indignació, ràbia i impotència per l'abús i la injustícia que suposa tenir-nos tancats a la presó, passant 16 hores diàries tancats a la cel·la" o d'altres, cita, "que creuen que encara fan poc per ajudar-nos" o que estan escrites a mà "per mostrar que escriuen amb el cor".

En el text el conseller de Justícia explica que "el dia anterior s'assembla molt a l'endemà" i que "és fàcil perdre, fins i tot, el record de quin dia de la setmana som". "Els dilluns es confonen amb els divendres i els dissabtes amb els dimarts", comenta Mundó, que assegura que un dels "moments emotius és l'arribada diària de correspondència" i que "l'emoció d'obrir cada carta sense saber quina història s'amaga dins el sobre és una gran experiència".

Entre les missives, Mundó diu que també n'hi ha d'escrites per mares i àvies "que pateixen pensant en els nostres fills i en les nostres famílies" i d'altres amb dibuixos infantils "per expressar els sentiments més tendres" o amb "poemes escollits per fer-nos companyia".

El conseller de Justícia del govern de Puigdemont finalitza la seva carta reiterant el seu agraïment pel suport rebut davant el seu empresonament i recordant una de les seves frases preferides: "Potser oblidaré el que has fet, potser oblidaré el que has dit, però mai no oblidaré com m'has fet sentir". Mundó lamenta que és "impossible" poder contestar la majoria de missatges.