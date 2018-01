Najat Driouech, la primera diputada amb vel

Una de les protagonistes del ple d’ahir va ser Najat Driouech Ben Moussa, que ahir es va convertir en la primera dona musulmana que és diputada al Parlament i la primera de portar el vel. Driouech Ben Moussa va explicar en una entrevista recent amb l’ARA que era conscient que la peça de roba crearia expectació, però es va mostrar confiada que acabarà aviat sent una simple anècdota. “Tinc dret a la diferència, exactament igual que si una companya decideix anar vestida de rosa”, assegurava.

Nascuda al Marroc ara fa 36 anys, ocupava el número 10 dels republicans per Barcelona. “ERC em coneix amb el mocador, però m’ha valorat com a persona, com a llicenciada en filologia àrab, diplomada en treball social i amb un màster en construcció de noves identitats culturals”, va dir a l’ARA. Ella porta el vel des del 2009 i reivindica el dret de totes les musulmanes a portar-lo lliurement.

Driouech va ser objecte de fotografies com la del fotoperiodista Jordi Borràs, que es va fer viral, perquè surt just al davant del líder del PP, Xavier García Albiol. L’exalcalde de Badalona, molt crític amb la immigració, ha tingut alguna topada amb la regidora Fàtima Taleb, que precisament és amiga de Driouech.