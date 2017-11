Naomi Klein: "La resposta de Rajoy a l'independentisme és incendiària"

Periodista, escriptora, activista i directora de cinema, la canadenca Naomi Klein ha assegurat aquest dimecres a Barcelona que la resposta del govern de Mariano Rajoy al moviment independentista català és "incendiària" i un "atac flagrant a la democràcia". També ha indicat que "el xoc que hi ha hagut no ha tingut lloc per casualitat, ha estat creat, deliberat" i que Mariano Rajoy "ha creat una atmosfera de crisi nacional permanent que fa que no es presti atenció als fracassos del seu govern, com l'alt atur juvenil".

Naomi Klein, que es troba a Barcelona per presentar el seu últim llibre 'No n'hi ha prou amb dir no" (Editorial Empúries) és internacionalment coneguda, entre altres coses, pel seu llibre 'La teoria del xoc'. En aquesta obra, publicada l'any 2007, Klein assegura que les polítiques econòmiques neoliberals han aconseguit la supremacia a causa de l'impacte en la psicologia social de les crisis i els desastres. És a dir, que és gràcies als moments de commoció o confusió que la dreta imposa el seu model polític i econòmic. "Com a estudiosa del xoc -ha dit aquest dimecres Klein-, crec que aquesta és la situació que s'està donant a Espanya". "El que fa [Mariano Rajoy] amb aquest canvi conscient de tema [la independència] és desviar l'atenció dels fracassos del seu govern centrant-se en una retòrica hipernacionalista", ha dit l'escriptora.

La intel·lectual canadenca ha indicat que, com a estrangera, no li correspon a ella dir on hi ha d'haver noves fronteres o no, sinó que aquesta és una decisió que han de prendre els habitants del lloc. Tot i això, Klein ha assegurat que és partidària del dret a l'autodeterminació dels pobles. "Al meu país, per exemple, jo defenso que si el Quebec té els suports necessaris, hauria de poder ser independent. I igual penso amb els pobles indígenes del Canadà", ha indicat.

Crítica al govern espanyol

Naomi Klein ha subratllat que "arrestar un govern elegit democràticament no és acceptable, com tampoc no ho és la resposta de la Unió Europea". "Crec que s'hauria de suprimir l'aplicació de l'article 155, alliberar les persones que han estat empresonades i dur a terme un procés democràtic perquè el conflicte se solucioni a través de la no-violència", ha puntualitzat.

L'escriptora considera que, amb "la seva resposta incendiària", el govern de Mariano Rajoy ha provocat un increment del nombre d'independentistes catalans i que "quan un moviment no violent és contrarestat per la força, com va passar el dia 1 d'octubre, no és un bon senyal". La canadenca, nascuda a Mont-real, ha afegit que per a ella és "inimaginable" que el govern del Canadà "hagués arrestat el del Quebec".