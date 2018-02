Objectiu: traslladar Trapero al Suprem

El coronel Diego Pérez de los Cobos ha servit en safata a la fiscalia un testimoni per a la seva particular disputa amb el magistrat Pablo Llarena: traslladar el major Josep Lluís Trapero, actualment imputat a l’Audiència Nacional, a la causa de rebel·lió, sedició i malversació que s’instrueix al Tribunal Suprem.

La fiscal Consuelo Madrigal ha aconseguit el que volia: Pérez de los Cobos ha explicat que els Mossos van fer una escenificació l’1-O. Que el seu desplegament es va fer per facilitar el referèndum i no per complir amb el mandat d’impedir-lo dictat per la jutge Mercedes Armas. Pérez de los Cobos va desgranar, doncs, el seu informe del 17 d’octubre al Tribunal Superior de Justícia de Catalunya.

La fiscalia ha estat sol·licitant, des del 22 de desembre, que es prengui declaració a Trapero, però Llarena ha donat allargs a la petició. Segons el relat dels fiscals, Trapero és “inescindible” de la investigació de l’1-O perquè la rebel·lió es fonamenta en dues potes: la mobilització ciutadana i l’actuació dels Mossos.

Si Llarena admet la primera, és a dir, la responsabilitat de Jordi Sànchez i Jordi Cuixart, per què no accepta la segona?

En realitat, Llarena no hi ha donat resposta jurídica perquè s’ha abstingut fins ara de fer el que seria procedent -o coherent amb el relat de la rebel·lió- perquè executa el que és convenient per al seu pla d’instrucció. Preferia que la magistrada de l’Audiència Nacional Carmen Lamela segueixi investigant Trapero, tenint en compte que quan ella avanci en la instrucció ja li demanarà que s’inhibeixi i li traslladi les actuacions.

Per què? Llarena vol concentrar la causa, no estendre-la. Però la seva instrucció a conveniència pot crear indefensió en Trapero.

Indefensió de Trapero

I és que el major no està personat al Suprem i, per tant, la seva defensa no va poder preguntar ahir a Pérez de los Cobos. Però tampoc als altres testimonis: l’exconseller d’Interior Jordi Jané i l’exdirector de la policia catalana Albert Batlle.

És veritat que De los Cobos ha sigut citat per la magistrada Lamela el 14 de febrer i que, per tant, la defensa de Trapero li podrà formular preguntes. Però quin sentit té aquesta instrucció bifront? La fiscalia ja ha aconseguit, almenys de paraula, que Llarena accepti incorporar Josep Maria Jové a la causa del Suprem.

La confirmació per part de l’exconsellera i exportaveu del Govern Neus Munté d’almenys tres reunions que figuren a l’agenda Moleskine intervinguda per la Guàrdia Civil al domicili de Jové -número dos d’Oriol Junqueras- sembla que han persuadit Llarena de cridar-lo a declarar.

I, segons fonts judicials, finalment passarà el mateix amb Trapero. No hi ha arguments per seguir ajornant la seva declaració i la fiscalia no deixarà anar la presa.

La defensa del major, d’altra banda, estarà en millors condicions d’exercir els seus drets davant un sol tribunal i intervenir sense pèrdua de temps (com podia haver-ho fet amb els testimonis que han declarat aquesta setmana i que segurament hauran de tornar a fer-ho per no consumar la indefensió de Trapero) que esperar que Llarena construeixi les interlocutòries de processament actualment en guaret.