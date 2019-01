Oriol Junqueras: "Els pròxims anys de la meva vida no seran fàcils però vull que serveixin una causa"

Des de la presó, el president d'ERC, Oriol Junqueras, comença la seva campanya per a les eleccions europees del maig. En un article publicat al digital 'Euractiv', Junqueras dibuixa el seu projecte polític de cara als comicis comunitaris, que estableix un lligam clar entre el republicanisme català i el federalisme europeu. Junqueras, candidat d'ERC per als comicis europeus, es mostra conscient que els pròxims anys de la seva vida "no seran fàcils", però assegura que vol que serveixin la causa que propugna assolir una Catalunya lliure dins d'una Europa democràtica i federal.

"Com que soc un republicà català, també soc un federalista europeu", diu en l'escrit. Per això, continua, "vull unes institucions comunitàries més fortes, més democràtiques i, en particular, un Parlament Europeu amb capacitat de prendre iniciatives legislatives i controlar la Comissió Europea, i també capaç de promoure polítiques econòmiques i socials justes, eficients i sostenibles"

El líder d'ERC empresonat creu que Europa es troba en una cruïlla entre l'auge de l'extrema dreta, que vol minvar la força de les institucions comunitàries, i la d'un federalisme europeu d'esquerres, "socialment ambiciós, internacionalista i que defensa una economia eficient, sostenible i equitativa". Mostra un punt de vista crític amb els estats que s'han "allunyat" de la gent perquè serveixen "grans potències econòmiques transnacionals sobre les quals no tenen cap control i que estan gestionades per oligarquies burocràtiques que cada vegada estan més aïllades dels mecanismes de control democràtic i meritocràtic".

Entre les seves preocupacions principals, assegura, hi ha l'educació. I per això posa sobre la taula la necessitat d'una millor formació a les escoles, que passa, per exemple, per situar l'àrab i el xinès com a llengües optatives als instituts catalans.