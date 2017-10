El PDECat i Som Voltregà (ERC) presenten una moció de censura contra l'alcalde socialista de Sant Hipòlit

Els grups municipals del PDeCAT i Som Voltregà han entrat al registre aquest dimarts al matí una moció de censura contra l'actual alcalde de l'Ajuntament de Sant Hipòlit de Voltregà, el socialista Xavier Vilamala. Som Voltregà era soci de govern del PSC però, a través d'un comunicat, asseguren que els fets que s'estan vivint des de l'1-O i especialment els "atacs molt greus" del govern de l'Estat cap a les institucions i les persones que defensen la independència de Catalunya han fet qüestionar el pacte de govern.

També lamenten que aquests atacs van "contra la forma de pensar d'una gran majoria de veïns del nostre poble". L'acord entre les dues formacions és que el portaveu de Som Voltregà i actual primer tinent d'alcalde, Hipòlit Serra, sigui el candidat a l'alcaldia. El ple de la moció se celebrarà molt probablement el proper 8 de novembre.

El candidat a l'alcaldia a Sant Hipòlit de Voltregà, Hipòlit Serra, ha explicat a l'ACN que el desencadenant de la moció han estat els fets viscuts arran de l'1 d'octubre i ha assegurat que "la moció és per motius polítics i no de gestió". "Hem estat governant amb el PSC dos anys i mig, però ha arribat un moment en què els fets de país han pogut per sobre de la gestió", ha assegurat Serra.

Les direccions nacionals d'ERC i el PDECat j a van advertir aquest dilluns que si el PSC no s'oposava al 155 replantejarien els acords municipals amb els socialistes. I el de Sant Hipòlit de Voltregà no és un cas esporàdic de pèrdua de confiança als ajuntaments. Com a conseqüència de l'oposició del PSC al referèndum o la manca de condemna a l'actuació policial de l'1-O, ja s'havien trencat una catorzena d'acords municipals fins fa tres setmanes i el degoteig ha continuat durant els darrers dies.