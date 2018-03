El PDECat posa en marxa les primàries a Barcelona per elegir el cap de llista a les municipals al maig

El PDECat ha posat en marxa aquest divendres el procés de primàries a Barcelona. "Tenim ambició de liderar la ciutat, no pot estar ni un minut més en mans de l'actual equip de govern", ha assegurat la coordinadora del partit, Marta Pascal. També la coordinadora de la federació de la ciutat, Mercè Homs, ha cridat a recuperar Barcelona, que entenen com a "capital d'estat", i desbancar Ada Colau de l'alcaldia que segons Homs està "espatllant" la capital catalana.

Homs ha explicat que es poden presentar els associats del partit a les primàries però també independents de la ciutat que vulguin liderar la candidatura del PDECat. Qui vulgui ser candidat a liderar el partit, però, haurà de recollir com a mínim 100 avals de militants i 500 de residents a Barcelona. Per primer cop, aquests avals seran excloents; és a dir, que cada persona només podrà avalar un candidat a les primàries. El període de presentació a les primàries s'acaba la setmana que ve, el divendres 9 de març a les 12 del migdia, i fins al 9 d'abril es podran recollir avals. El període de campanya serà del 12 d'abril a l'11 i el 12 de maig, en què hi haurà les eleccions.

Tot el procediment estarà regit pel comitè organitzatiu de primàries, un nou organisme creat pel PDECat que presidirà la jurista Magda Oranich.

Tot i que és a partir d'ara que els candidats podran començar a recollir els avals, a les travesses comencen a aparèixer noms com ara el de l'exconsellera de la Presidència i actual vicepresidenta del partit, Neus Munté, o l'actual portaveu del grup a l'Ajuntament de Barcelona, Jaume Ciurana. El dubte és també el futur del conseller d'Interior, Joaquim Forn, que està empresonat a Estremera des del 2 de novembre, i que prèviament sí que havia tingut intenció de concórrer a les primàries per succeir Xavier Trias.

L'encaix amb Junts per Catalunya

Les primàries a la ciutat de Barcelona són el principal repte del partit de cara a les municipals de l'any 2019. Després de les eleccions del 21 de desembre, la direcció va posar en marxa el procés al territori per tenir la majoria de candidats proclamats a principis de març. El nucli dur de Barcelona, però, va optar per esperar-se.

En l'espai que pertany el PDECat hi ha diferents projectes de cara a les municipals. Tal com va passar a les eleccions al Parlament, des de Junts per Catalunya es pretén repetir la fórmula per intentar desbancar l'actual alcaldessa de Barcelona en Comú, Ada Colau. "Som els mateixos i ho podem fer junts", ha contestat Pascal sobre com encaixa el procés de primàries amb Junts per Catalunya. "Les primàries estan organitzades en el sentit de representar tota la societat", ha explicat Pascal, "aquest procés no hi va en contra i situa en un lloc estrany Junts per Catalunya", ha afegit. Ara bé, ha aclarit que quan arribi el moment ja decidiran el nom que posen a la plataforma electoral.

Negociacions: el partit fa consell nacional diumenge

La coordinadora del PDECat, Marta Pascal, ha dit que el partit està "encantat" que sigui Jordi Sànchez el candidat de Junts per Catalunya a la presidència de la Generalitat, i ha recordat que el PDECat és part del grup parlamentari i que, per tant, han avalat la decisió. Pascal no s'ha volgut pronunciar sobre la proposta d'ERC de situar Oriol Junqueras com a presidenciable i ha demanat "generositat" als republicans.

"No ens trobarem en la batalla de noms", ha assegurat Pascal, que ha instat ERC a fer les seves propostes a la taula de negociació i no públicament. Per valorar el curs de les negociacions i de l'acord el partit farà consell nacional diumenge al matí.