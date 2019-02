El PDECat engega el procés de primàries internes pel 28-A en plena negociació amb JxCat per la llista

El PDECat engega la maquinària interna per escollir els candidats a les eleccions generals del 28 d'abril, tant al Congrés dels Diputats com al Senat. Ho fa en plena negociació amb la direcció del grup de JxCat al Parlament per arribar a un pacte i incloure en una única candidatura les sensibilitats de l'espai, que també inclou la Crida Nacional per la República de l'expresident Carles Puigdemont. De moment no s'ha arribat a un acord i, de fet, les fonts coneixedores encara no descarten que, a darrera hora, hi pugui haver un trencament. Des del PDECat volen liderar la llista, mentre que JxCat i la Crida aposta per repetir una fórmula semblant al 21 de desembre, quan en els llocs de sortida es van ocupar per independents.

En un comunicat, el partit ha explicat que aquest dissabte es faran assemblees extraordinàries a les comarques i als districtes de Barcelona, per tal que els associats del partit votin els candidats que es presentin per ser part de la llista del Senat i del Congrés. Tanmateix, l'executiva del PDECat es reserva la potestat d'ordenar la llista de cada una de les quatre circumscripcions.