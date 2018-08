El PP i Ciutadans suspenen la gestió del PSO E al govern

PP i Ciutadans van coincidir ahir a suspendre els primers mesos de govern de Pedro Sánchez. Amb un to coincident, representants de les dues formacions -que competeixen per liderar l’alternativa al govern del PSOE- van titllar la gestió del president espanyol d’“inoperant”. Els populars van anar un pas més enllà i van acusar Sánchez d’haver “tret pit” de les polítiques del govern de Mariano Rajoy en la seva compareixença per fer balanç dels dos mesos que porta al capdavant de l’executiu espanyol.

Així ho va afirmar el secretari general del PP, Teodoro García Egea, que en una compareixença a Eivissa va considerar que el president espanyol “no està a l’altura” de la responsabilitat que exerceix. “Aquest és el govern del canvi i diem que sí, que és el govern del canvi a pitjor”, va manifestar, i va insistir que Sánchez està “lligat de mans” pels compromisos que va adquirir amb els partits que van donar suport a la moció de censura perquè arribés a la Moncloa.

Per la seva banda, el secretari general de Ciutadans, José Manuel Villegas, va acusar Sánchez de “no haver fet res més enllà d’ocupar la Moncloa i l’Estat col·locant-hi amics”. En roda de premsa a Barcelona, Villegas va considerar el socialista “incapaç” de “tirar endavant el sostre de despesa”, i va afirmar que “l’acció de govern que ha fet fins ara té poques perspectives de ser bona per a tots els espanyols”.

En la mateixa línia, el secretari general del partit taronja va situar Ciutadans com l’alternativa a l’executiu de Sánchez. “Espanya necessita un govern fort i legitimat”, va dir, i es va afanyar a descartar que el PP sigui una opció. Per a Villegas, la reunió que dimecres va mantenir Sánchez amb el nou líder dels populars, Pablo Casado, va ser una “fotografia més del vell bipartidisme decadent”. “Cal obrir una nova etapa de regeneració, reformes profundes i modernització del país”, va sentenciar en una crítica a Casado que va contrastar amb les declaracions de García Egea, que precisament va definir el nou líder popular amb l’etiqueta de “presidenciable”.

En opinió de García Egea, des que Casado va ser elegit successor de Rajoy ha sigut el líder que “ha exercit de president” fent “propostes concretes” i presentant el seu “programa de govern”. “En dues setmanes, Pablo Casado ha parlat més clar que Pedro Sánchez en dos mesos”, va recalcar el secretari general dels populars. “Al PP se l’entén quan parla i se l’entén quan actua, i les mesures que proposa donen els seus fruits i són positives”, va afirmar.

Escèptics amb el CIS

Els representants de PP i Cs també es van mostrar escèptics amb l’empenta que els resultats del baròmetre del CIS van donar dijous al PSOE, que, malgrat la seva fràgil majoria parlamentària, des de la moció de censura lidera les enquestes. “L’estudi es va fer fa un mes, en plena lluna de mel de Sánchez -quan acabava de convertir-se en president-”, va recalcar Villegas, que al mateix temps es va mostrar satisfet amb les perspectives de Cs malgrat que el partit perd dos punts respecte a l’enquesta de l’abril. “És un increment de gairebé el 50% respecte als resultats de les passades eleccions”, va dir. Per la seva banda, García Egea va treure importància als resultats del PP -que empata amb Cs en estimació de vot- i va recordar que l’enquesta no recull “l’efecte i il·lusió” que ha “generat” la irrupció en escena de Casado, especialment en “moltes persones que havien deixat de votar el PP”.