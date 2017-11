PP i Ciutadans treballen la fórmula per intervenir l'escola catalana

L’aplicació del 155 ha deixat Catalunya sota un escrutini amb lupa que el govern espanyol vol estendre fins al límit. La intervenció de l’autonomia catalana ha servit als partits més reaccionaris del Congrés de Diputats per denunciar un suposat “adoctrinament” a les escoles catalanes que aquesta tarda centrarà el debat de la cambra baixa.

Fa setmanes que Ciutadans ha avançat per la dreta el PP i avui defensarà una proposició de llei per a la creació d’una Agència Independent d’Alta Inspecció Educativa que asseguri que a totes les aules allò que s’ensenya no surt del marc constitucional. Una mesura que no fa més que buscar el gran propòsit original de la formació d’Albert Rivera: acabar amb el model educatiu de la immersió lingüística. Per la seva banda, el PP no vol contribuir al frontisme explícit de Cs i rebaixa les seves pretensions. Presenta una proposició no de llei –no vinculant– en la qual insta a revisar alguns aspectes de l’Alta Inspecció Educativa en el marc del pacte educatiu que es debat en una comissió del Congrés. El PSOE no donarà suport a cap de les dues iniciatives i Ciutadans encara està meditant si se sumarà a la proposta del PP, preveient que la seva fracassarà. Fonts del partit taronja apunten que el text de la iniciativa del PP podria canviar perquè així Cs hi pugui donar suport.

Rebuig a la "ingerència"

Minuts abans que al Congrés es debatin aquestes mesures, els mestres es manifestaran davant la Delegació del govern espanyol a Catalunya convocats pel sindicat Comissions Obreres (CCOO). L’objectiu és encartellar els voltants de l’edifici amb la consigna #JoAdoctrino com a senyal de protesta per la “criminalització” que els docents asseguren que patint durant les últimes setmanes per part dels portaveus de diferents partits. A més, volen expressar el seu rebuig a la “ingerència” del govern espanyol amb l’aplicació del 155.